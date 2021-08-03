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В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19
В России за сутки выписаны 18 963 человека после COVID-19, за все время - 5 659 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:03
2021-08-03T11:03
2021-08-03T11:03
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 18 963 человека после COVID-19, за все время - 5 659 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 963 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 659 746", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3759 человек, в Санкт-Петербурге - 1923, в Подмосковье - 1772.
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В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19, за все время — 5 659 746 пациентов