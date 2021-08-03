https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744119294.html

В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

В России за сутки выписали 18 963 человека после COVID-19

В России за сутки выписаны 18 963 человека после COVID-19, за все время - 5 659 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:03

2021-08-03T11:03

2021-08-03T11:03

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 18 963 человека после COVID-19, за все время - 5 659 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 963 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 659 746", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3759 человек, в Санкт-Петербурге - 1923, в Подмосковье - 1772.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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