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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744118488.html
В России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.08.2021
В России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 22 010 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:01
2021-08-03T12:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 010 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 508 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,37 до 0,35 процента. У 1799 человек (8,2 процента) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 788 человек, выписались после лечения — 18 963.Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1952, это минимум с 28 апреля (накануне было 3330 случаев). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1925 заболевших, в Подмосковье — 1540, в Нижегородской области — 547, в Свердловской — 519, в Воронежской — 481, в Красноярском крае — 475, в Пермском — 468, в Самарской области — 465, в Ростовской — 444.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — шесть случаев, а в Ненецком автономном округе их десять.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 334 195 человек, из них 160 925 умерли, 5 659 746 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 198,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 199 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:01 03.08.2021 (обновлено: 12:10 03.08.2021)
 
В России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 010 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 23 508 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,37 до 0,35 процента. У 1799 человек (8,2 процента) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 788 человек, выписались после лечения — 18 963.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 09:25Распространение коронавируса
Названо смертельно опасное последствие коронавируса
Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1952, это минимум с 28 апреля (накануне было 3330 случаев). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1925 заболевших, в Подмосковье — 1540, в Нижегородской области — 547, в Свердловской — 519, в Воронежской — 481, в Красноярском крае — 475, в Пермском — 468, в Самарской области — 465, в Ростовской — 444.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — шесть случаев, а в Ненецком автономном округе их десять.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 334 195 человек, из них 160 925 умерли, 5 659 746 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 198,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 199 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
 
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