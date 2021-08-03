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Федор Конюхов вернулся из одиночной экспедиции к Северному полюсу
Федор Конюхов вернулся из одиночной экспедиции к Северному полюсу - РИА Новости, 03.08.2021
Федор Конюхов вернулся из одиночной экспедиции к Северному полюсу
Путешественник Федор Конюхов вернулся в Мурманск из одиночной полярной экспедиции на Северный полюс, где в течение двух недель изучал интенсивность таяния... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:00
2021-08-03T00:00
2021-08-03T00:00
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МУРМАНСК, 3 авг — РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов вернулся в Мурманск из одиночной полярной экспедиции на Северный полюс, где в течение двух недель изучал интенсивность таяния арктических льдов, передает корреспондент РИА Новости."Мне быть на дрейфующем льду летом не приходилось. Я ходил к Северному полюсу несколько раз, но в марте, апреле и мае, а еще в январе-феврале. Было не то что страшно, но необычно из-за того, что много воды, даже пресной, я набирал ее котелком, выйдя из палатки", — рассказал Конюхов на пресс-конференции.Путешественник пояснил, что выполнял программу исследований для Института океанологии имени Ширшова. "Будем ждать результатов, надеюсь, что к Новому году они уже будут. Я же там еще рисовал, писал и молился", — сообщил путешественник.Арктическая экспедиция Федора Конюхова стартовала из Мурманска 11 июля. Ледокол "50 лет Победы" доставил известного путешественника к точке географического Северного полюса, где на дрейфующей льдине была разбита одиночная полярная станция. Именно она стала исследовательским центром Федора Конюхова на ближайшие две недели.
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мурманск, федор конюхов, северный полюс, новости - туризм, туризм, путешествия
Федор Конюхов вернулся из одиночной экспедиции к Северному полюсу
Путешественник Федор Конюхов вернулся в Мурманск из одиночной экспедиции к Северному полюсу