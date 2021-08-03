https://ria.ru/20210803/kontakty-1744104131.html

В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом

В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.08.2021

В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом

Москва готова к контактам с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте Афганистана, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:16

2021-08-03T09:16

2021-08-03T10:04

в мире

сша

талибан

доха

владимир тарабрин

россия

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москва готова к контактам с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте Афганистана, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Владимир Тарабрин."Что касается контактов с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте афганских дел, мы открыты к такому взаимодействию, но не можем быть в нем заинтересованы больше, чем наши партнеры", - заявил Тарабрин.Он напомнил, что в 2018-2019 году был налажен полноценный межведомственный диалог с Вашингтоном по всему спектру вопросов антитеррора, однако работа в этом формате была приостановлена по инициативе США под надуманным предлогом.Глава ДНВ отметил, что Москва тем не менее продолжает прагматичное взаимодействие с госдепартаментом по контртеррору там, где это соответствует практическим интересам РФ, в частности, на международных площадках."Со своей стороны, при условии взаимной заинтересованности, готовы к продолжению антитеррористического сотрудничества, в том числе обмену мнениями по афганскому вопросу, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов", - подчеркнул Тарабрин.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210709/terrorizm-1740690693.html

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

https://ria.ru/20210623/terrorizm-1738182539.html

сша

доха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, доха, владимир тарабрин, россия, обострение ситуации в афганистане