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В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом
В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом
Москва готова к контактам с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте Афганистана, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:16
2021-08-03T10:04
в мире
сша
талибан
доха
владимир тарабрин
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москва готова к контактам с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте Афганистана, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Владимир Тарабрин."Что касается контактов с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте афганских дел, мы открыты к такому взаимодействию, но не можем быть в нем заинтересованы больше, чем наши партнеры", - заявил Тарабрин.Он напомнил, что в 2018-2019 году был налажен полноценный межведомственный диалог с Вашингтоном по всему спектру вопросов антитеррора, однако работа в этом формате была приостановлена по инициативе США под надуманным предлогом.Глава ДНВ отметил, что Москва тем не менее продолжает прагматичное взаимодействие с госдепартаментом по контртеррору там, где это соответствует практическим интересам РФ, в частности, на международных площадках."Со своей стороны, при условии взаимной заинтересованности, готовы к продолжению антитеррористического сотрудничества, в том числе обмену мнениями по афганскому вопросу, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов", - подчеркнул Тарабрин.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210709/terrorizm-1740690693.html
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
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в мире, сша, талибан, доха, владимир тарабрин, россия, обострение ситуации в афганистане
09:16 03.08.2021 (обновлено: 10:04 03.08.2021)
 
В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом

Глава департамента МИД Тарабрин: Россия готова к контактам с США по борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москва готова к контактам с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте Афганистана, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Что касается контактов с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте афганских дел, мы открыты к такому взаимодействию, но не можем быть в нем заинтересованы больше, чем наши партнеры", - заявил Тарабрин.
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Он напомнил, что в 2018-2019 году был налажен полноценный межведомственный диалог с Вашингтоном по всему спектру вопросов антитеррора, однако работа в этом формате была приостановлена по инициативе США под надуманным предлогом.
Глава ДНВ отметил, что Москва тем не менее продолжает прагматичное взаимодействие с госдепартаментом по контртеррору там, где это соответствует практическим интересам РФ, в частности, на международных площадках.
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"Со своей стороны, при условии взаимной заинтересованности, готовы к продолжению антитеррористического сотрудничества, в том числе обмену мнениями по афганскому вопросу, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов", - подчеркнул Тарабрин.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреСШАТалибанДохаВладимир ТарабринРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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