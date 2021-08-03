https://ria.ru/20210803/konsul-1744237872.html

Появилось видео задержания эстонского консула

Появилось видео задержания эстонского консула - РИА Новости, 03.08.2021

Появилось видео задержания эстонского консула

ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге с гражданином РФ, от которого он пытался получить информацию о... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:03

2021-08-03T20:03

2021-08-03T20:08

в мире

эстония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

арктический совет

арктика

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге с гражданином РФ, от которого он пытался получить информацию о политике России в Арктической зоне.Высланный из России эстонский консул Март Лятте пытался получить через россиянина сведения о планах РФ в Арктике, сообщила ФСБ ранее во вторник.На видео показано, как собеседники встречаются в офисном кабинете. "Здесь план реализации государственной политики (РФ в Арктике), потом план мероприятий по председательству (РФ в Арктическом совете), потом указ президента о политике в Арктической зоне", - говорит визави консула."Здесь еще есть интересные документы", - добавляет он.Ранее ФСБ России сообщила, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечалось, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата.

https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740233926.html

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Задержание эстонского консула. Видео ФСБ Эстонский дипломат несколько раз встречался с россиянином, при этом Лятте заведомо понимал, что документы носят закрытый характер. Видео ЦОС ФСБ о задержании консула. 2021-08-03T20:03 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), арктический совет, арктика, россия