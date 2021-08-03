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Появилось видео задержания эстонского консула
Появилось видео задержания эстонского консула - РИА Новости, 03.08.2021
Появилось видео задержания эстонского консула
ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге с гражданином РФ, от которого он пытался получить информацию о... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:03
2021-08-03T20:08
в мире
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
арктический совет
арктика
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге с гражданином РФ, от которого он пытался получить информацию о политике России в Арктической зоне.Высланный из России эстонский консул Март Лятте пытался получить через россиянина сведения о планах РФ в Арктике, сообщила ФСБ ранее во вторник.На видео показано, как собеседники встречаются в офисном кабинете. "Здесь план реализации государственной политики (РФ в Арктике), потом план мероприятий по председательству (РФ в Арктическом совете), потом указ президента о политике в Арктической зоне", - говорит визави консула."Здесь еще есть интересные документы", - добавляет он.Ранее ФСБ России сообщила, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечалось, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата.
https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740233926.html
эстония
арктика
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60
Задержание эстонского консула. Видео ФСБ
Эстонский дипломат несколько раз встречался с россиянином, при этом Лятте заведомо понимал, что документы носят закрытый характер. Видео ЦОС ФСБ о задержании консула.
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в мире, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), арктический совет, арктика, россия
20:03 03.08.2021 (обновлено: 20:08 03.08.2021)
 
Появилось видео задержания эстонского консула

ФСБ опубликовала видео задержания консула Эстонии Лятте при попытке получить секретные сведения

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге с гражданином РФ, от которого он пытался получить информацию о политике России в Арктической зоне.
Высланный из России эстонский консул Март Лятте пытался получить через россиянина сведения о планах РФ в Арктике, сообщила ФСБ ранее во вторник.
На видео показано, как собеседники встречаются в офисном кабинете. "Здесь план реализации государственной политики (РФ в Арктике), потом план мероприятий по председательству (РФ в Арктическом совете), потом указ президента о политике в Арктической зоне", - говорит визави консула.
"Здесь еще есть интересные документы", - добавляет он.
Ранее ФСБ России сообщила, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечалось, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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В миреЭстонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Арктический советАрктикаРоссия
 
 
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