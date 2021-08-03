https://ria.ru/20210803/komarovskiy-1744196137.html

Комаровский рассказал об унижении Украины из-за языкового омбудсмена

Комаровский рассказал об унижении Украины из-за языкового омбудсмена - РИА Новости, 03.08.2021

Комаровский рассказал об унижении Украины из-за языкового омбудсмена

Наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну, считает известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:46

2021-08-03T16:46

2021-08-03T18:59

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

евгений комаровский

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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну, считает известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский."Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим. Мы же все понимаем, что это не то, что бандитизм в 21-м веке. Это низко, это унижает страну в век толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают… проценты слов, сказанных в эфире…", - заявил Комаровский в интервью каналу "Украина 24".В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

https://ria.ru/20210729/yazyk-1743450967.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, евгений комаровский