https://ria.ru/20210803/kibermoshenniki-1744130169.html

Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам

Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам - РИА Новости, 03.08.2021

Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам

Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:57

2021-08-03T11:57

2021-08-03T11:57

технологии

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит пользователей противостоять кибермошенникам, сообщает пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе."Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали прототип компьютерной игры, в которой пользователю предлагается выступить в роли злоумышленника и при помощи распространенных приемов, используемых реальными кибермошенниками, похитить ценные сведения из офиса компании", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, по сюжету пользователь игры от первого лица "попадает в офис компании, где ему предлагается выполнить ряд квестов, чтобы получить корпоративную информацию"."Например, можно подслушать разговор коллег или проникнуть в офис начальника и попытаться найти пароли от рабочего компьютера, связаться с каким-нибудь сотрудником, прикинувшись техподдержкой и прочее. В случае успешного выполнения заданий игрок будет получать виртуальные деньги, с помощью которых может покупать полезные бонусы: например, включить в здании пожарную тревогу, чтобы вынудить сотрудников покинуть офис", - отмечается в сообщении.По мнению разработчиков игры, она может быть адаптирована под специфику каждой конкретной компании."Цель игры - повысить уровень личной и корпоративной грамотности сотрудников компаний при обращении с закрытой информацией, а также научить пользователей противостоять различным видам социоинженерных атак", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html

https://ria.ru/20210522/kibermoshenniki-1733420385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, российская академия наук