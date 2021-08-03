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Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам - РИА Новости, 03.08.2021
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам
Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:57
2021-08-03T11:57
технологии
российская академия наук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит пользователей противостоять кибермошенникам, сообщает пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе."Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали прототип компьютерной игры, в которой пользователю предлагается выступить в роли злоумышленника и при помощи распространенных приемов, используемых реальными кибермошенниками, похитить ценные сведения из офиса компании", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, по сюжету пользователь игры от первого лица "попадает в офис компании, где ему предлагается выполнить ряд квестов, чтобы получить корпоративную информацию"."Например, можно подслушать разговор коллег или проникнуть в офис начальника и попытаться найти пароли от рабочего компьютера, связаться с каким-нибудь сотрудником, прикинувшись техподдержкой и прочее. В случае успешного выполнения заданий игрок будет получать виртуальные деньги, с помощью которых может покупать полезные бонусы: например, включить в здании пожарную тревогу, чтобы вынудить сотрудников покинуть офис", - отмечается в сообщении.По мнению разработчиков игры, она может быть адаптирована под специфику каждой конкретной компании."Цель игры - повысить уровень личной и корпоративной грамотности сотрудников компаний при обращении с закрытой информацией, а также научить пользователей противостоять различным видам социоинженерных атак", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html
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технологии, российская академия наук
11:57 03.08.2021
 
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам

Российские ученые разработали компьютерную игру-тренажер для противостояния кибермошенникам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит пользователей противостоять кибермошенникам, сообщает пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.
"Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали прототип компьютерной игры, в которой пользователю предлагается выступить в роли злоумышленника и при помощи распространенных приемов, используемых реальными кибермошенниками, похитить ценные сведения из офиса компании", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, по сюжету пользователь игры от первого лица "попадает в офис компании, где ему предлагается выполнить ряд квестов, чтобы получить корпоративную информацию".
"Например, можно подслушать разговор коллег или проникнуть в офис начальника и попытаться найти пароли от рабочего компьютера, связаться с каким-нибудь сотрудником, прикинувшись техподдержкой и прочее. В случае успешного выполнения заданий игрок будет получать виртуальные деньги, с помощью которых может покупать полезные бонусы: например, включить в здании пожарную тревогу, чтобы вынудить сотрудников покинуть офис", - отмечается в сообщении.
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По мнению разработчиков игры, она может быть адаптирована под специфику каждой конкретной компании.
"Цель игры - повысить уровень личной и корпоративной грамотности сотрудников компаний при обращении с закрытой информацией, а также научить пользователей противостоять различным видам социоинженерных атак", - отмечает пресс-служба.
 
ТехнологииРоссийская академия наук
 
 
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