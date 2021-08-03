https://ria.ru/20210803/kibermoshenniki-1744130169.html
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам - РИА Новости, 03.08.2021
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам
Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:57
2021-08-03T11:57
2021-08-03T11:57
технологии
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит пользователей противостоять кибермошенникам, сообщает пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе."Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали прототип компьютерной игры, в которой пользователю предлагается выступить в роли злоумышленника и при помощи распространенных приемов, используемых реальными кибермошенниками, похитить ценные сведения из офиса компании", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, по сюжету пользователь игры от первого лица "попадает в офис компании, где ему предлагается выполнить ряд квестов, чтобы получить корпоративную информацию"."Например, можно подслушать разговор коллег или проникнуть в офис начальника и попытаться найти пароли от рабочего компьютера, связаться с каким-нибудь сотрудником, прикинувшись техподдержкой и прочее. В случае успешного выполнения заданий игрок будет получать виртуальные деньги, с помощью которых может покупать полезные бонусы: например, включить в здании пожарную тревогу, чтобы вынудить сотрудников покинуть офис", - отмечается в сообщении.По мнению разработчиков игры, она может быть адаптирована под специфику каждой конкретной компании."Цель игры - повысить уровень личной и корпоративной грамотности сотрудников компаний при обращении с закрытой информацией, а также научить пользователей противостоять различным видам социоинженерных атак", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html
https://ria.ru/20210522/kibermoshenniki-1733420385.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, российская академия наук
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам
Российские ученые разработали компьютерную игру-тренажер для противостояния кибермошенникам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости.
Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук
(СПб ФИЦ РАН) разработали компьютерную игру, которая научит пользователей противостоять кибермошенникам, сообщает пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.
"Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали прототип компьютерной игры, в которой пользователю предлагается выступить в роли злоумышленника и при помощи распространенных приемов, используемых реальными кибермошенниками, похитить ценные сведения из офиса компании", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, по сюжету пользователь игры от первого лица "попадает в офис компании, где ему предлагается выполнить ряд квестов, чтобы получить корпоративную информацию".
"Например, можно подслушать разговор коллег или проникнуть в офис начальника и попытаться найти пароли от рабочего компьютера, связаться с каким-нибудь сотрудником, прикинувшись техподдержкой и прочее. В случае успешного выполнения заданий игрок будет получать виртуальные деньги, с помощью которых может покупать полезные бонусы: например, включить в здании пожарную тревогу, чтобы вынудить сотрудников покинуть офис", - отмечается в сообщении.
По мнению разработчиков игры, она может быть адаптирована под специфику каждой конкретной компании.
"Цель игры - повысить уровень личной и корпоративной грамотности сотрудников компаний при обращении с закрытой информацией, а также научить пользователей противостоять различным видам социоинженерных атак", - отмечает пресс-служба.