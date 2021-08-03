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ФСБ выявила хищение при строительстве дороги в туркластере на Алтае
ФСБ выявила хищение при строительстве дороги в туркластере на Алтае - РИА Новости, 03.08.2021
ФСБ выявила хищение при строительстве дороги в туркластере на Алтае
Материал для строительства дороги более чем на 3 миллиона 800 тысяч рублей похитили в курортном кластере "Белокуриха-2" в Алтайском крае, сообщает краевое УФСБ. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:15
2021-08-03T16:15
2021-08-03T16:15
происшествия
алтайский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Материал для строительства дороги более чем на 3 миллиона 800 тысяч рублей похитили в курортном кластере "Белокуриха-2" в Алтайском крае, сообщает краевое УФСБ."УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта незаконная схема по хищению оборудования при строительстве автомобильной дороги в рамках государственного контракта на территории курортного субкластера "Белокуриха-2" - "Горнолыжный комплекс на горе Мишина" в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Работы по госконтракту проводило "Юго-восточное ДСУ". По данным ведомства, начальник участка решил "сэкономить" и дал указание своим подчиненным нарушить технологию погружения геошпунта для устойчивости дороги протяженностью около 2,5 километра."В результате неиспользованный геошпунт на сумму свыше 3,8 миллиона рублей был похищен. На основании переданных УФСБ России по Алтайскому краю материалов СУ СК России по Алтайскому краю в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, максимальная санкция – десять лет лишения свободы – ред.)", - информируют в ведомстве.
https://ria.ru/20210802/khischenie-1744010163.html
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происшествия, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
ФСБ выявила хищение при строительстве дороги в туркластере на Алтае
ФСБ выявила хищение почти на четыре миллиона рублей при строительстве дороги в туркластере на Алтае