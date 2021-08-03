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В Индии упал военный вертолет
В Индии упал военный вертолет - РИА Новости, 03.08.2021
В Индии упал военный вертолет
Вертолет индийских ВС разбился на севере Индии (округ Катхуа), оба пилота живы, сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на военные источники. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:48
2021-08-03T11:00
в мире
происшествия
индия
пенджаб (пакистан)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вертолет индийских ВС разбился на севере Индии (округ Катхуа), оба пилота живы, сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на военные источники.Индийский вертолет совершил плановый боевой вылет из Патханкота (штат Пенджаб) и потерпел крушение возле плотины Ранджит Сагар.Сильные дожди в Индии вызвали серьезные наводнения. Власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.
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индия
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в мире, происшествия, индия, пенджаб (пакистан)
10:48 03.08.2021 (обновлено: 11:00 03.08.2021)
 
В Индии упал военный вертолет

Агентство ANI: вертолет индийских ВС разбился на севере Индии

CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вертолет индийских ВС разбился на севере Индии (округ Катхуа), оба пилота живы, сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на военные источники.
Индийский вертолет совершил плановый боевой вылет из Патханкота (штат Пенджаб) и потерпел крушение возле плотины Ранджит Сагар.
Сильные дожди в Индии вызвали серьезные наводнения. Власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.
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