https://ria.ru/20210803/indiya-1744115028.html

В Индии упал военный вертолет

В Индии упал военный вертолет - РИА Новости, 03.08.2021

В Индии упал военный вертолет

Вертолет индийских ВС разбился на севере Индии (округ Катхуа), оба пилота живы, сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на военные источники. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:48

2021-08-03T10:48

2021-08-03T11:00

в мире

происшествия

индия

пенджаб (пакистан)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вертолет индийских ВС разбился на севере Индии (округ Катхуа), оба пилота живы, сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на военные источники.Индийский вертолет совершил плановый боевой вылет из Патханкота (штат Пенджаб) и потерпел крушение возле плотины Ранджит Сагар.Сильные дожди в Индии вызвали серьезные наводнения. Власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20210728/samolet-1743274061.html

индия

пенджаб (пакистан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, индия, пенджаб (пакистан)