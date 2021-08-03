23:20 03.08.2021 (обновлено: 23:39 03.08.2021)
Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением
Лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Инашвили объяснила просьбу к Путину
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она сделала после того, как представители альянса написали открытое письмо Владимиру Путину.
"Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны", — приводит ее слова Sputnik Грузия.
Также политик прокомментировала само послание российскому лидеру.
"Мы обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации; да – мы готовы к диалогу на всех уровнях, и это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну", — добавила Инашвили.
Ранее "Альянс патриотов Грузии" написал письмо Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. Сама Инашвили отмечала, что считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения в отношениях между Москвой и Тбилиси.
"Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.