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Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением
Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением - РИА Новости, 03.08.2021
Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением
Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T23:20
2021-08-03T23:39
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она сделала после того, как представители альянса написали открытое письмо Владимиру Путину."Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны", — приводит ее слова Sputnik Грузия.Также политик прокомментировала само послание российскому лидеру."Мы обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации; да – мы готовы к диалогу на всех уровнях, и это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну", — добавила Инашвили.Ранее "Альянс патриотов Грузии" написал письмо Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. Сама Инашвили отмечала, что считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения в отношениях между Москвой и Тбилиси."Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.
https://ria.ru/20210719/gruziya-1741894272.html
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в мире, грузия, тбилиси, москва, владимир путин, единое национальное движение, sputnik грузия, россия
23:20 03.08.2021 (обновлено: 23:39 03.08.2021)
 
Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением

Лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Инашвили объяснила просьбу к Путину

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили
Лидер оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Ирма Инашвили - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она сделала после того, как представители альянса написали открытое письмо Владимиру Путину.
"Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны", — приводит ее слова Sputnik Грузия.
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Также политик прокомментировала само послание российскому лидеру.
"Мы обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации; да – мы готовы к диалогу на всех уровнях, и это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну", — добавила Инашвили.
Ранее "Альянс патриотов Грузии" написал письмо Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. Сама Инашвили отмечала, что считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения в отношениях между Москвой и Тбилиси.
"Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.
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