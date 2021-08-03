https://ria.ru/20210803/inashvili-1744254375.html

Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением

Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением - РИА Новости, 03.08.2021

Грузинский политик, попросившая Путина о помощи, выступила с заявлением

Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T23:20

2021-08-03T23:20

2021-08-03T23:39

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она сделала после того, как представители альянса написали открытое письмо Владимиру Путину."Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны", — приводит ее слова Sputnik Грузия.Также политик прокомментировала само послание российскому лидеру."Мы обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации; да – мы готовы к диалогу на всех уровнях, и это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну", — добавила Инашвили.Ранее "Альянс патриотов Грузии" написал письмо Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. Сама Инашвили отмечала, что считает правящую партию "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения в отношениях между Москвой и Тбилиси."Альянс патриотов Грузии" до выборов в ноябре 2020 года была единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже неоднократно посещали Москву и проводили встречи с российскими коллегами.

https://ria.ru/20210719/gruziya-1741894272.html

https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html

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тбилиси

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, тбилиси, москва, владимир путин, единое национальное движение, sputnik грузия, россия