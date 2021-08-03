https://ria.ru/20210803/immunitet-1744140761.html

Врач рассказал, сколько длится иммунитет к COVID-19

Врач рассказал, сколько длится иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

Врач рассказал, сколько длится иммунитет к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев, заявил в беседе с Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:42

2021-08-03T12:42

2021-08-03T12:42

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

мелита вуйнович

владимир болибок

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев, заявил в беседе с Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок."Поскольку все-таки коронавирусная инфекция — это банальное ОРВИ, то иммунитет у нее относительно не стойкий, и где-то на шестом-восьмом месяце он у переболевших начинает падать. Новая волна начинается, люди вновь заболевают", — объяснил он.Врач добавил, что повторно заболевшие могут переносить COVID-19 бессимптомно. "Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей", — добавил Болибок.Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что при принятии решения о вакцинации от COVID-19 не стоит полагаться на результат теста, показывающий уровень защитных антител.

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html

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2021

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович, владимир болибок