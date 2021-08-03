https://ria.ru/20210803/immunitet-1744140761.html
Врач рассказал, сколько длится иммунитет к COVID-19
Врач рассказал, сколько длится иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
Врач рассказал, сколько длится иммунитет к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев, заявил в беседе с Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:42
2021-08-03T12:42
2021-08-03T12:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
мелита вуйнович
владимир болибок
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев, заявил в беседе с Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок."Поскольку все-таки коронавирусная инфекция — это банальное ОРВИ, то иммунитет у нее относительно не стойкий, и где-то на шестом-восьмом месяце он у переболевших начинает падать. Новая волна начинается, люди вновь заболевают", — объяснил он.Врач добавил, что повторно заболевшие могут переносить COVID-19 бессимптомно. "Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей", — добавил Болибок.Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что при принятии решения о вакцинации от COVID-19 не стоит полагаться на результат теста, показывающий уровень защитных антител.
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович, владимир болибок
Врач рассказал, сколько длится иммунитет к COVID-19
Иммунолог Болибок: иммунитет к COVID-19 длится около восьми месяцев