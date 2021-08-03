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Третий пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей

Третий пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей - РИА Новости, 03.08.2021

Третий пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей

Третий запуск ракеты Hyperbola-1 китайской частной компании iSpace во вторник завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:26

2021-08-03T18:26

2021-08-03T18:26

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китай

космос - риа наука

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Третий запуск ракеты Hyperbola-1 китайской частной компании iSpace во вторник завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа.Пуск ракеты состоялся в 15.39 по местному времени (10.39 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Неполадки обнаружились еще во время полета ракеты, находившийся на ее борту спутник после отделения не смог нормально выйти на заданную орбиту, а летные испытания не достигли намеченной цели.Ранее о пуске и возможных проблемах с ним сообщило издание SpaceNews, отметив, что из китайской социальной сети Weibo вскоре после публикации были удалены появившиеся там любительские кадры. Об успешном запуске китайских аппаратов обычно сообщается в течение часа, однако о пуске Hyperbola-1 довольно продолжительное время не было никаких сведений, и только поздним вечером по пекинскому времени короткое сообщение о пуске опубликовало государственное агентство Синьхуа.Ракета разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace), первый запуск состоялся в июле 2019 года, тогда ракета-носитель успешно вывела на орбиту два научно-исследовательских спутника. Второй запуск завершился в феврале неудачей.Hyperbola-1- это четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, в настоящий момент она обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Максимальный диаметр ракеты составляет 1,4 метра, ее длина – 20,8 метра, ракета может вывести на орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/kitay-1733039091.html

https://ria.ru/20200605/1572526938.html

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в мире, китай, космос - риа наука