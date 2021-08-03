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В районах Аттики начались сильные лесные пожары
В районах Аттики начались сильные лесные пожары - РИА Новости, 03.08.2021
В районах Аттики начались сильные лесные пожары
Власти Греции размещают в гостиницах жителей тех районов Аттики, где полыхают сильные пожары, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T23:57
2021-08-03T23:57
2021-08-03T23:57
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АФИНЫ, 3 авг - РИА Новости. Власти Греции размещают в гостиницах жителей тех районов Аттики, где полыхают сильные пожары, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты.Днем во вторник начался сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрыла дороги в районе пожара, дым от которого накрыл Афины. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери."Те жители охваченных огнем районов Аттики, которые не могут вернуться в свои дома, сегодня вечером могут позвонить в кол-центр Национальной организации здравоохранения EODY по номеру 1135, где их направят в отели, и они могут разместиться за счет государства на ночь, а в случае необходимости - до тех пор, пока не восстановят проезд к их домам. Мы уже обеспечили десятки номеров в сотрудничестве с палатой отельеров", - сказал Хардалиас.В Греции неделю стоит 40-градусная жара."Поскольку жара будет стоять в эти дни, мы обращаемся ко всем: избегать любых действий, которые могут вызвать пожар, особенно в ближайшие дни. Призываем наших сограждан быть бдительными", - сказал Хардалиас.
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в мире, афины, греция, аттика
В районах Аттики начались сильные лесные пожары
Власти Греции разместят жителей горящих районов Аттики в гостиницах
АФИНЫ, 3 авг - РИА Новости.
Власти Греции
размещают в гостиницах жителей тех районов Аттики
, где полыхают сильные пожары, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты.
Днем во вторник начался сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин
. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрыла дороги в районе пожара, дым от которого накрыл Афины. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери.
"Те жители охваченных огнем районов Аттики, которые не могут вернуться в свои дома, сегодня вечером могут позвонить в кол-центр Национальной организации здравоохранения EODY по номеру 1135, где их направят в отели, и они могут разместиться за счет государства на ночь, а в случае необходимости - до тех пор, пока не восстановят проезд к их домам. Мы уже обеспечили десятки номеров в сотрудничестве с палатой отельеров", - сказал Хардалиас.
В Греции неделю стоит 40-градусная жара.
"Поскольку жара будет стоять в эти дни, мы обращаемся ко всем: избегать любых действий, которые могут вызвать пожар, особенно в ближайшие дни. Призываем наших сограждан быть бдительными", - сказал Хардалиас.