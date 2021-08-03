https://ria.ru/20210803/gretsiya-1744255980.html

В районах Аттики начались сильные лесные пожары

В районах Аттики начались сильные лесные пожары - РИА Новости, 03.08.2021

В районах Аттики начались сильные лесные пожары

Власти Греции размещают в гостиницах жителей тех районов Аттики, где полыхают сильные пожары, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T23:57

2021-08-03T23:57

2021-08-03T23:57

в мире

афины

греция

аттика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999957_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_ffa0df08bcca41a2bc3deca640977526.jpg

АФИНЫ, 3 авг - РИА Новости. Власти Греции размещают в гостиницах жителей тех районов Аттики, где полыхают сильные пожары, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты.Днем во вторник начался сильный лесной пожар вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин. Вблизи расположена бывшая королевская резиденция Татой. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрыла дороги в районе пожара, дым от которого накрыл Афины. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери."Те жители охваченных огнем районов Аттики, которые не могут вернуться в свои дома, сегодня вечером могут позвонить в кол-центр Национальной организации здравоохранения EODY по номеру 1135, где их направят в отели, и они могут разместиться за счет государства на ночь, а в случае необходимости - до тех пор, пока не восстановят проезд к их домам. Мы уже обеспечили десятки номеров в сотрудничестве с палатой отельеров", - сказал Хардалиас.В Греции неделю стоит 40-градусная жара."Поскольку жара будет стоять в эти дни, мы обращаемся ко всем: избегать любых действий, которые могут вызвать пожар, особенно в ближайшие дни. Призываем наших сограждан быть бдительными", - сказал Хардалиас.

https://ria.ru/20210802/pozhar-1744047034.html

афины

греция

аттика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афины, греция, аттика