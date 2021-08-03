https://ria.ru/20210803/gosdep-1744093870.html

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США - РИА Новости, 03.08.2021

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США

Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы - каждый такой запрос будет... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T05:39

2021-08-03T05:39

2021-08-03T05:39

в мире

сша

анатолий антонов

государственный департамент сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нед прайс

джон салливан

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы - каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но Вашингтон, по его словам, ведет практику выдавливания российских дипломатов.Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.Ухудшение условий работы российских дипломатов в СШАВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Как заявлял Антонов в интервью РИА Новости, Москва предлагала Вашингтону обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается."Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно", - пояснял посол.По его словам, в Госдепе не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности, что в результате сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам.Сокращение штата посольства и консульств США в РоссииШтаты с 1 августа должны привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле. Как указывали в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.

https://ria.ru/20210802/posol-1744057269.html

https://ria.ru/20210713/uvazhenie-1741016004.html

https://ria.ru/20210731/dipmissii-1743753734.html

сша

россия

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в мире, сша, анатолий антонов, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нед прайс, джон салливан, россия