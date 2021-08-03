https://ria.ru/20210803/gordon-1744129830.html
Гордон объяснил, почему оскорбляет гостей на шоу "Мужское/Женское"
Гордон объяснил, почему оскорбляет гостей на шоу "Мужское/Женское" - РИА Новости, 03.08.2021
Гордон объяснил, почему оскорбляет гостей на шоу "Мужское/Женское"
Журналист Александр Гордон стал гостем нового выпуска YouTube-канала "вДудь" и объяснил, почему оскорбляет участников шоу "Мужское/Женское" на Первом канале,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:19
2021-08-03T12:19
2021-08-03T12:19
шоубиз
первый канал (телеканал)
александр гордон
шоу-бизнес
юрий дудь
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Журналист Александр Гордон стал гостем нового выпуска YouTube-канала "вДудь" и объяснил, почему оскорбляет участников шоу "Мужское/Женское" на Первом канале, которое ведет вместе с Юлией Барановской. В СМИ часто появляются заголовки о грубом поведении телеведущего в студии. А одного из участников он даже хотел "задушить" колготками. "Что происходит?" — поинтересовался автор канала Юрий Дудь. Журналист также рассказал, что к каждому выпуску передачи готовится заранее. У некоторых сложилось мнение, что Гордон до записи не знает, кто и зачем придет в студию."Это не так. Накануне вечером редактор присылает верстку. Перед программой у нас летучка: мы разбираем сценарий с шеф-редактором. Поэтому я прекрасно знаю, кто будет и зачем", — прокомментировал он. Александр Гордон ведет телепередачу о сложных жизненных ситуациях и семейных драмах с 2014 года. По его словам, так долго он ничем не занимался.
https://ria.ru/20210218/menshova-1597869857.html
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первый канал (телеканал), александр гордон, шоу-бизнес, юрий дудь
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Журналист Александр Гордон стал
гостем нового выпуска YouTube-канала "вДудь" и объяснил, почему оскорбляет участников шоу "Мужское/Женское" на Первом канале, которое ведет вместе с Юлией Барановской.
В СМИ часто появляются заголовки о грубом поведении телеведущего в студии. А одного из участников он даже хотел "задушить" колготками. "Что происходит?" — поинтересовался автор канала Юрий Дудь.
"Вы же понимаете, что никто не будет смотреть историю, если ты ее не подашь и не пропустишь через себя, — объяснил Гордон. — Я же не могу просто сидеть в студии, кивать и задавать какие-то разумные вопросы. Мне приходится негодовать".
Журналист также рассказал, что к каждому выпуску передачи готовится заранее. У некоторых сложилось мнение, что Гордон до записи не знает, кто и зачем придет в студию.
"Это не так. Накануне вечером редактор присылает верстку. Перед программой у нас летучка: мы разбираем сценарий с шеф-редактором. Поэтому я прекрасно знаю, кто будет и зачем", — прокомментировал он.
Александр Гордон ведет телепередачу о сложных жизненных ситуациях и семейных драмах с 2014 года. По его словам, так долго он ничем не занимался.