https://ria.ru/20210803/google-1744121903.html

В Google создали собственный процессор для смартфонов и дадут его Pixel 6

В Google создали собственный процессор для смартфонов и дадут его Pixel 6 - РИА Новости, 03.08.2021

В Google создали собственный процессор для смартфонов и дадут его Pixel 6

Корпорация Google объявила о создании фирменного процессора Tensor, который будет применяться на линейке смартфонов Pixel. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:16

2021-08-03T11:16

2021-08-03T11:16

наука

технологии

google

qualcomm

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Корпорация Google объявила о создании фирменного процессора Tensor, который будет применяться на линейке смартфонов Pixel.Дизайн однокристальной платформы Google Tensor выполнен в "корпорации добра", производитель чипа не раскрывается. Главной особенностью этого чипа являются мощные блоки искусственного интеллекта и машинного обучения, которые превосходят все, что раньше было у Google. Отдельно подчеркивается, что именно ради этого компания инвестировала в разработку собственного чипа.Вместе с процессором Google приоткрыла завесу секретности над смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Устройства получат новый внешний вид, экраны с высокой частотой обновления и улучшенные камеры. Последние, как утверждают в компании, станут передовым решением на рынке.Традиционно Google использовал платформы американской компании Qualcomm. Новые Pixel 6 будут официально представлены уже этой осенью. Стоимость смартфонов в компании не раскрывают, но ожидается, что они подорожают — стоимость Pro-версии может превысить отметку в 1000 долларов (примерно 73 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210420/imac-1729171604.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google, qualcomm