Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210803/google-1744121903.html
В Google создали собственный процессор для смартфонов и дадут его Pixel 6
В Google создали собственный процессор для смартфонов и дадут его Pixel 6 - РИА Новости, 03.08.2021
В Google создали собственный процессор для смартфонов и дадут его Pixel 6
Корпорация Google объявила о создании фирменного процессора Tensor, который будет применяться на линейке смартфонов Pixel. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:16
2021-08-03T11:16
наука
технологии
google
qualcomm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744121727_0:16:1200:691_1920x0_80_0_0_c3469e357163bd01db3081d97b39a680.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Корпорация Google объявила о создании фирменного процессора Tensor, который будет применяться на линейке смартфонов Pixel.Дизайн однокристальной платформы Google Tensor выполнен в "корпорации добра", производитель чипа не раскрывается. Главной особенностью этого чипа являются мощные блоки искусственного интеллекта и машинного обучения, которые превосходят все, что раньше было у Google. Отдельно подчеркивается, что именно ради этого компания инвестировала в разработку собственного чипа.Вместе с процессором Google приоткрыла завесу секретности над смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Устройства получат новый внешний вид, экраны с высокой частотой обновления и улучшенные камеры. Последние, как утверждают в компании, станут передовым решением на рынке.Традиционно Google использовал платформы американской компании Qualcomm. Новые Pixel 6 будут официально представлены уже этой осенью. Стоимость смартфонов в компании не раскрывают, но ожидается, что они подорожают — стоимость Pro-версии может превысить отметку в 1000 долларов (примерно 73 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20210420/imac-1729171604.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744121727_131:0:1071:705_1920x0_80_0_0_0353aa6d320e40a693e3a6bfb12177b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, google, qualcomm
11:16 03.08.2021
 

В Google создали собственный процессор для смартфонов и дадут его Pixel 6

© GoogleGoogle Pixel 6
Google Pixel 6
© Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Корпорация Google объявила о создании фирменного процессора Tensor, который будет применяться на линейке смартфонов Pixel.
Дизайн однокристальной платформы Google Tensor выполнен в "корпорации добра", производитель чипа не раскрывается. Главной особенностью этого чипа являются мощные блоки искусственного интеллекта и машинного обучения, которые превосходят все, что раньше было у Google. Отдельно подчеркивается, что именно ради этого компания инвестировала в разработку собственного чипа.
Вместе с процессором Google приоткрыла завесу секретности над смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Устройства получат новый внешний вид, экраны с высокой частотой обновления и улучшенные камеры. Последние, как утверждают в компании, станут передовым решением на рынке.
Традиционно Google использовал платформы американской компании Qualcomm. Новые Pixel 6 будут официально представлены уже этой осенью. Стоимость смартфонов в компании не раскрывают, но ожидается, что они подорожают — стоимость Pro-версии может превысить отметку в 1000 долларов (примерно 73 000 рублей по текущему курсу).
Apple iMac
20 апреля, 20:37Наука
Новый компьютер iMac получил процессор M1 от Apple
 
НаукаТехнологииGoogleQualcomm
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
02:27WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США
Лента новостейМолния