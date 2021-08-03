https://ria.ru/20210803/gonkong-1744179932.html

Гонконг откроется для привитых иностранных туристов, но не для всех

Гонконг откроется для привитых иностранных туристов, но не для всех - РИА Новости, 03.08.2021

Гонконг откроется для привитых иностранных туристов, но не для всех

Правительство Гонконга впервые с начала пандемии объявило об упрощении правил въезда. С 9 августа попасть в страну смогут иностранные граждане, в том числе и... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:33

2021-08-03T16:33

2021-08-03T17:03

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Правительство Гонконга впервые с начала пандемии объявило об упрощении правил въезда. С 9 августа попасть в страну смогут иностранные граждане, в том числе и туристы, сообщает "Турдом".Требования к посадке на самолеты, вылетающие в Гонконг, обязательному карантину и тестированию будут зависеть от того, откуда прибывают местные жители и иностранцы. Для этого все страны разделили на три группы эпидемиологического риска.Россия отнесена к "высокорисковым" по коронавирусу государствам, поэтому попасть отсюда в Гонконг смогут только резиденты. Но и им придется отсидеть трехнедельный карантин и сдать пять тестов. В эту же группу вошли Филиппины, Бразилия, Великобритания, Пакистан, Ирландия, Непал, ЮАР и Индия.К "низкорисковым" причислили только Австралию и Новую Зеландию. Таким образом, почти все страны мира попали в категорию "среднего риска". Их граждане могут въехать в Гонконг с целью туризма, однако для этого им понадобятся сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов до посадки на самолет, и подтверждение бронирования номера в карантинном отеле на 14 дней.Уточняется, что такие строгие правила связаны с тем, что в Гонконге вакцинировано пока что только 2,5 миллиона жителей – около 33 процента населения. А это значит, что проникновение дельта-штамма в город может повлечь за собой катастрофические последствия.

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

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вакцинация, гонконг, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19