https://ria.ru/20210803/gimnastika-1744151353.html

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпиаде

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпиаде - РИА Новости, 03.08.2021

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпиаде

Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнениях на перекладине.За свое выступление он получил 14,533 балла.Золото Олимпиады завоевал японец Даики... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:38

2021-08-03T13:38

2021-08-03T15:36

олимпийские игры

спорт

токио

никита нагорный

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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнениях на перекладине.За свое выступление он получил 14,533 балла.Золото Олимпиады завоевал японец Даики Хасимото (15,066), серебро — хорват Тин Србич (14,900).Бронза Нагорного стала первой медалью для российских атлетов во вторник на Играх в Токио.Ранее он на Олимпиаде взял золото в составе национальной сборной в командном первенстве, а также становился бронзовым призером в личном многоборье.Позднее гимнаст сообщил о проблемах со здоровьем после многоборья."Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", — объяснил атлет.Кроме того, у Нагорного было головокружение и колики в животе. Сегодня ему стало лучше.Всего на счету российской команды 51 награда, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

https://rsport.ria.ru/20210802/gimnastika-1743981880.html

токио

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олимпийские игры, спорт, токио, никита нагорный