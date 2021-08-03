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Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпиаде
Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпиаде - РИА Новости, 03.08.2021
Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпиаде
Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнениях на перекладине.За свое выступление он получил 14,533 балла.Золото Олимпиады завоевал японец Даики... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:38
2021-08-03T15:36
олимпийские игры
спорт
токио
никита нагорный
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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнениях на перекладине.За свое выступление он получил 14,533 балла.Золото Олимпиады завоевал японец Даики Хасимото (15,066), серебро — хорват Тин Србич (14,900).Бронза Нагорного стала первой медалью для российских атлетов во вторник на Играх в Токио.Ранее он на Олимпиаде взял золото в составе национальной сборной в командном первенстве, а также становился бронзовым призером в личном многоборье.Позднее гимнаст сообщил о проблемах со здоровьем после многоборья."Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", — объяснил атлет.Кроме того, у Нагорного было головокружение и колики в животе. Сегодня ему стало лучше.Всего на счету российской команды 51 награда, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.
https://rsport.ria.ru/20210802/gimnastika-1743981880.html
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олимпийские игры, спорт, токио, никита нагорный
13:38 03.08.2021 (обновлено: 15:36 03.08.2021)
 

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на перекладине на Олимпиаде

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНикита Нагорный
Никита Нагорный - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнениях на перекладине.

За свое выступление он получил 14,533 балла.

Золото Олимпиады завоевал японец Даики Хасимото (15,066), серебро — хорват Тин Србич (14,900).
Бронза Нагорного стала первой медалью для российских атлетов во вторник на Играх в Токио.
Ранее он на Олимпиаде взял золото в составе национальной сборной в командном первенстве, а также становился бронзовым призером в личном многоборье.
Позднее гимнаст сообщил о проблемах со здоровьем после многоборья.
"Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", — объяснил атлет.
Кроме того, у Нагорного было головокружение и колики в животе. Сегодня ему стало лучше.
Всего на счету российской команды 51 награда, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.
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Олимпийские игрыСпортТокиоНикита Нагорный
 
 
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