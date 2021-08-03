Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/finansy-1744085922.html
Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности
Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности - РИА Новости, 03.08.2021
Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности
Российским регионам едва хватает собственных ресурсов на выплату зарплат и текущие расходы, нужно передать часть этих полномочий на федеральный уровень, чтобы... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:18
2021-08-03T00:18
экономика
счетная палата рф
алексей кудрин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568135423_0:54:2390:1398_1920x0_80_0_0_6f81085b9abab4265e7a48cee48bc524.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российским регионам едва хватает собственных ресурсов на выплату зарплат и текущие расходы, нужно передать часть этих полномочий на федеральный уровень, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций и развития на местах, полагает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.По его словам, платежи региональных бюджетов за все неработающее население составляют почти 800 миллиардов рублей в год, причем только за пенсионеров — более 300 миллиардов рублей. "Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули", - считает Кудрин.По его словам, полномочия регионов, их самостоятельность, финансовая обеспеченность — это важнейший фактор экономического развития. "Если пережимать, инициатива там умрет. У регионов за последние 10 лет сократились в два раза собственные инвестиции их бюджетов в процентах к ВВП. Им приходится больше на зарплаты тратить, на текущие вещи", – пояснил глава СП.
https://ria.ru/20210324/bank-1602654417.html
https://ria.ru/20210115/tsifrovizatsiya-1593197356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568135423_188:0:2371:1637_1920x0_80_0_0_2e79ebceef6fed1099abee36a9cc658c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия
00:18 03.08.2021
 
Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности

Глава Счетной палаты Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российским регионам едва хватает собственных ресурсов на выплату зарплат и текущие расходы, нужно передать часть этих полномочий на федеральный уровень, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций и развития на местах, полагает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

"У нас очень высокая дифференциация регионов по налоговому потенциалу. Мы можем пересмотреть полномочия субъектов: при тех же доходах какие-то расходные полномочия передать на федеральный уровень, причем в той сфере, где они более-менее равномерно или сообразно численности населения распределены. Например, известное предложение — передача платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения", - сказал Кудрин в интервью РБК.

Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:30
ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России
По его словам, платежи региональных бюджетов за все неработающее население составляют почти 800 миллиардов рублей в год, причем только за пенсионеров — более 300 миллиардов рублей. "Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули", - считает Кудрин.
"Конечно, потребуется решить вопрос: если мы переносим эти полномочия с субъектов и не замещаем другими полномочиями, кто доплатит за это? Об этом и идет главная дискуссия с Минфином. Я считаю, что ресурсы у страны есть, всегда есть возможность насобирать из разных источников (ФНБ, госзаимствования и так далее) те 300, 400, 500 миллиардов рублей, которые бы дали дополнительный кислород регионам", – сказал он.
По его словам, полномочия регионов, их самостоятельность, финансовая обеспеченность — это важнейший фактор экономического развития. "Если пережимать, инициатива там умрет. У регионов за последние 10 лет сократились в два раза собственные инвестиции их бюджетов в процентах к ВВП. Им приходится больше на зарплаты тратить, на текущие вещи", – пояснил глава СП.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
15 января, 14:28
Набиуллина объяснила, зачем финансам цифровизация
 
ЭкономикаСчетная палата РФАлексей КудринРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Лента новостейМолния