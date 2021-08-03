Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности
Глава Счетной палаты Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российским регионам едва хватает собственных ресурсов на выплату зарплат и текущие расходы, нужно передать часть этих полномочий на федеральный уровень, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций и развития на местах, полагает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
"У нас очень высокая дифференциация регионов по налоговому потенциалу. Мы можем пересмотреть полномочия субъектов: при тех же доходах какие-то расходные полномочия передать на федеральный уровень, причем в той сфере, где они более-менее равномерно или сообразно численности населения распределены. Например, известное предложение — передача платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения", - сказал Кудрин в интервью РБК.
По его словам, платежи региональных бюджетов за все неработающее население составляют почти 800 миллиардов рублей в год, причем только за пенсионеров — более 300 миллиардов рублей. "Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули", - считает Кудрин.
"Конечно, потребуется решить вопрос: если мы переносим эти полномочия с субъектов и не замещаем другими полномочиями, кто доплатит за это? Об этом и идет главная дискуссия с Минфином. Я считаю, что ресурсы у страны есть, всегда есть возможность насобирать из разных источников (ФНБ, госзаимствования и так далее) те 300, 400, 500 миллиардов рублей, которые бы дали дополнительный кислород регионам", – сказал он.
По его словам, полномочия регионов, их самостоятельность, финансовая обеспеченность — это важнейший фактор экономического развития. "Если пережимать, инициатива там умрет. У регионов за последние 10 лет сократились в два раза собственные инвестиции их бюджетов в процентах к ВВП. Им приходится больше на зарплаты тратить, на текущие вещи", – пояснил глава СП.
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