https://ria.ru/20210803/finansy-1744085922.html

Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности

Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности - РИА Новости, 03.08.2021

Кудрин предложил дать регионам больше финансовой самостоятельности

Российским регионам едва хватает собственных ресурсов на выплату зарплат и текущие расходы, нужно передать часть этих полномочий на федеральный уровень, чтобы... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T00:18

2021-08-03T00:18

2021-08-03T00:18

экономика

счетная палата рф

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российским регионам едва хватает собственных ресурсов на выплату зарплат и текущие расходы, нужно передать часть этих полномочий на федеральный уровень, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций и развития на местах, полагает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.По его словам, платежи региональных бюджетов за все неработающее население составляют почти 800 миллиардов рублей в год, причем только за пенсионеров — более 300 миллиардов рублей. "Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули", - считает Кудрин.По его словам, полномочия регионов, их самостоятельность, финансовая обеспеченность — это важнейший фактор экономического развития. "Если пережимать, инициатива там умрет. У регионов за последние 10 лет сократились в два раза собственные инвестиции их бюджетов в процентах к ВВП. Им приходится больше на зарплаты тратить, на текущие вещи", – пояснил глава СП.

https://ria.ru/20210324/bank-1602654417.html

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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия