https://ria.ru/20210803/dtp-1744160699.html

Родные пострадавших в ДТП россиян вылетели в Анталью

Родные пострадавших в ДТП россиян вылетели в Анталью - РИА Новости, 03.08.2021

Родные пострадавших в ДТП россиян вылетели в Анталью

Руководство "Интуриста" и родственники пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции российских туристов вылетели в Анталью для оперативного решения... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:25

2021-08-03T14:25

2021-08-03T14:59

происшествия

самарская область

анталья (провинция)

интурист

туристы

дтп с российскими туристами в турции

туризм

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Руководство "Интуриста" и родственники пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции российских туристов вылетели в Анталью для оперативного решения возникающих вопросов, сообщили РИА Новости представители туроператора.Накануне генконсульство России в Анталье сообщило РИА Новости, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые ранения в ДТП в районе Сиде. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. По данным туроператора, в автобусе находились 22 туриста из Самарской области."Автобус транспортной компании, перевозившей туристов, был застрахован. Информация о выплатах пострадавшим в рамках страхового случая будет предоставлена со стороны страховщика", — добавили в компании.

https://ria.ru/20210802/liniya-1744071834.html

самарская область

анталья (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, анталья (провинция), интурист, туристы, дтп с российскими туристами в турции