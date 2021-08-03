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Туризм
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Родные пострадавших в ДТП россиян вылетели в Анталью
Родные пострадавших в ДТП россиян вылетели в Анталью - РИА Новости, 03.08.2021
Родные пострадавших в ДТП россиян вылетели в Анталью
Руководство "Интуриста" и родственники пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции российских туристов вылетели в Анталью для оперативного решения... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:25
2021-08-03T14:59
происшествия
самарская область
анталья (провинция)
интурист
туристы
дтп с российскими туристами в турции
туризм
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Руководство "Интуриста" и родственники пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции российских туристов вылетели в Анталью для оперативного решения возникающих вопросов, сообщили РИА Новости представители туроператора.Накануне генконсульство России в Анталье сообщило РИА Новости, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые ранения в ДТП в районе Сиде. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. По данным туроператора, в автобусе находились 22 туриста из Самарской области."Автобус транспортной компании, перевозившей туристов, был застрахован. Информация о выплатах пострадавшим в рамках страхового случая будет предоставлена со стороны страховщика", — добавили в компании.
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происшествия, самарская область, анталья (провинция), интурист, туристы, дтп с российскими туристами в турции
14:25 03.08.2021 (обновлено: 14:59 03.08.2021)
 
Родные пострадавших в ДТП россиян вылетели в Анталью

Руководство "Интуриста" и родственники пострадавших в ДТП с автобусом вылетели в Турцию

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Руководство "Интуриста" и родственники пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции российских туристов вылетели в Анталью для оперативного решения возникающих вопросов, сообщили РИА Новости представители туроператора.
Накануне генконсульство России в Анталье сообщило РИА Новости, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые ранения в ДТП в районе Сиде. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. По данным туроператора, в автобусе находились 22 туриста из Самарской области.
© соцсетиКадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
© соцсети
Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции

"Руководство "Интуриста" и часть родственников пострадавших вылетели в Анталью для оперативного решения всех возникающих вопросов", — сообщил туроператор.

"Автобус транспортной компании, перевозившей туристов, был застрахован. Информация о выплатах пострадавшим в рамках страхового случая будет предоставлена со стороны страховщика", — добавили в компании.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
2 августа, 20:21Туризм
Для родственников пострадавших в ДТП в Турции открыли "горячую линию"
 
ТуризмПроисшествияСамарская областьАнталья (провинция)ИнтуристтуристыДТП с российскими туристами в Турции
 
 
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