https://ria.ru/20210803/dtp-1744158977.html
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Четверо пострадавших в ДТП россиян остаются в больницах в Турции - двоих перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной помощи и еще двоих РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:16
2021-08-03T14:16
2021-08-03T14:39
турция
дтп с российскими туристами в турции
в мире
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
анталья (провинция)
нтк интурист
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744066931_186:0:2814:1478_1920x0_80_0_0_3259897e013c60a1f457a41d11b0cf92.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП россиян остаются в больницах в Турции - двоих перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной помощи и еще двоих перевезут позже, остальных выписали и уже разместили в отеле в Сиде, сообщил Ростуризм."По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже. Всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде", - говорится в сообщении.В Ростуризме также отметили, что держат ситуацию на контроле. "Родственники пострадавших смогут отправиться в Турцию, такую возможность им предоставил туроператор. Планируется, что первая группа родственников сможет вылететь в Турцию уже сегодня", - уточнило ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744075893.html
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744066931_714:0:2685:1478_1920x0_80_0_0_71cfca889ef7751ac400d676ea37b5f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, дтп с российскими туристами в турции, в мире, федеральное агентство по туризму (ростуризм), анталья (провинция), нтк интурист
14:16 03.08.2021 (обновлено: 14:39 03.08.2021)
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Ростуризм: двоих пострадавших в ДТП перевозят в госпиталь в Анталье, четверо остаются в больницах