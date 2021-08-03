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В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021

В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

Четверо пострадавших в ДТП россиян остаются в больницах в Турции - двоих перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной помощи и еще двоих РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:16

2021-08-03T14:16

2021-08-03T14:39

турция

дтп с российскими туристами в турции

в мире

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

анталья (провинция)

нтк интурист

туризм

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП россиян остаются в больницах в Турции - двоих перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной помощи и еще двоих перевезут позже, остальных выписали и уже разместили в отеле в Сиде, сообщил Ростуризм."По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже. Всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде", - говорится в сообщении.В Ростуризме также отметили, что держат ситуацию на контроле. "Родственники пострадавших смогут отправиться в Турцию, такую возможность им предоставил туроператор. Планируется, что первая группа родственников сможет вылететь в Турцию уже сегодня", - уточнило ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744075893.html

турция

анталья (провинция)

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турция, дтп с российскими туристами в турции, в мире, федеральное агентство по туризму (ростуризм), анталья (провинция), нтк интурист