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Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем - РИА Новости, 03.08.2021
Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
Если дождь застал врасплох, человеку необходимо зайти в тёплое помещение, чтобы просушить одежду и выпить горячий чай, также можно купить согревающую мазь,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:23
2021-08-03T06:23
общество
андрей тяжельников
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Если дождь застал врасплох, человеку необходимо зайти в тёплое помещение, чтобы просушить одежду и выпить горячий чай, также можно купить согревающую мазь, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что практически всю неделю в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура понизится до +25 днем."Прежде всего нужно внимательно следить за прогнозом и быть готовыми к любым изменениям: одеваться по погоде, брать с собой зонтик и вещи, которыми можно утеплиться. Если же непогода застала вас врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь как можно скорее согреться. Если есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду. Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Не выходите из теплого помещения, пока не пройдет озноб", - рассказал Тяжельников.При этом он предупредил, что опасно промокшим заходить в холодное помещение или в метро, потому что мокрая одежда усиливает риск переохлаждения."Если по дороге есть аптека, то можно забежать и купить согревающую мазь, которой затем в офисе натереть промокшие ноги.&nbsp; По возможности нужно снять промокшую одежду и просушить ее. Желательно снять мокрую обувь и носки. Если нет сменной, то какое-то время посидеть разутым, выпить горячий чай. Если успели промерзнуть, то нужно больше двигаться. При движении организм вырабатывает тепло и согревается", - отметил собеседник агентства.Тяжельников уточнил, что ступни мерзнут всегда быстрее, потому что не имеют жировой ткани, а через промерзшие ноги быстро происходит теплопотеря. Переохлаждение ног часто ведет к множеству заболеваний, поэтому необходимо носить обувь по погоде, не допуская промокания."Здоровым людям никаких лекарств для профилактики простуды принимать не нужно. Но, чтобы избежать рисков заболевания при переохлаждении, когда организм становится уязвимым для вирусов, особенно такого опасного, как коронавирус, необходимо вакцинироваться. Я советую сделать прививку и не подвергать себя рискам", - добавил врач.
https://ria.ru/20210715/dozhd-1741393094.html
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общество, андрей тяжельников, россия
06:23 03.08.2021
 
Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем

Врач Тяжельников рассказал, что необходимо сделать, если человек промок под дождем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие под дождем
Прохожие под дождем - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Если дождь застал врасплох, человеку необходимо зайти в тёплое помещение, чтобы просушить одежду и выпить горячий чай, также можно купить согревающую мазь, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что практически всю неделю в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура понизится до +25 днем.
"Прежде всего нужно внимательно следить за прогнозом и быть готовыми к любым изменениям: одеваться по погоде, брать с собой зонтик и вещи, которыми можно утеплиться. Если же непогода застала вас врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь как можно скорее согреться. Если есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду. Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Не выходите из теплого помещения, пока не пройдет озноб", - рассказал Тяжельников.
При этом он предупредил, что опасно промокшим заходить в холодное помещение или в метро, потому что мокрая одежда усиливает риск переохлаждения.
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"Если по дороге есть аптека, то можно забежать и купить согревающую мазь, которой затем в офисе натереть промокшие ноги.  По возможности нужно снять промокшую одежду и просушить ее. Желательно снять мокрую обувь и носки. Если нет сменной, то какое-то время посидеть разутым, выпить горячий чай. Если успели промерзнуть, то нужно больше двигаться. При движении организм вырабатывает тепло и согревается", - отметил собеседник агентства.
Тяжельников уточнил, что ступни мерзнут всегда быстрее, потому что не имеют жировой ткани, а через промерзшие ноги быстро происходит теплопотеря. Переохлаждение ног часто ведет к множеству заболеваний, поэтому необходимо носить обувь по погоде, не допуская промокания.
"Здоровым людям никаких лекарств для профилактики простуды принимать не нужно. Но, чтобы избежать рисков заболевания при переохлаждении, когда организм становится уязвимым для вирусов, особенно такого опасного, как коронавирус, необходимо вакцинироваться. Я советую сделать прививку и не подвергать себя рискам", - добавил врач.
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ОбществоАндрей ТяжельниковРоссия
 
 
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