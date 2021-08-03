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В Латвии призвали разрешить пограничникам применять оружие против нелегалов
В Латвии призвали разрешить пограничникам применять оружие против нелегалов - РИА Новости, 03.08.2021
В Латвии призвали разрешить пограничникам применять оружие против нелегалов
Депутат сейма Латвии Янис Домбрава считает, что у латвийских пограничников есть основания, чтобы использовать оружие при защите своих границ от нелегальных... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:11
2021-08-03T14:11
2021-08-03T14:12
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РИГА, 3 авг – РИА Новости. Депутат сейма Латвии Янис Домбрава считает, что у латвийских пограничников есть основания, чтобы использовать оружие при защите своих границ от нелегальных мигрантов, въезжающих со стороны Белоруссии.Из-за большого числа нелегальных мигрантов, которые двигаются в сторону Литвы из Белоруссии, в Латвии также приняты меры для усиления границы. В частности, на помощь пограничникам были направлены 50 военнослужащих Национальных вооруженных сил."Использование оружия вполне обосновано. Если большое количество людей неизвестного происхождения въезжает из не очень дружелюбной к нам страны (Белоруссии), пограничники не обязаны пытаться анализировать, являются ли те террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами. Задача пограничников - защищать наши границы", - сказал Домбрава во вторник в интервью изданию NRA.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко
14:11 03.08.2021 (обновлено: 14:12 03.08.2021)
В Латвии призвали разрешить пограничникам применять оружие против нелегалов
Депутат сейма Латвии Домбрава: пограничникам стоит применять оружие против нелегалов