https://ria.ru/20210803/devochka-1744139192.html

Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале

Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале - РИА Новости, 03.08.2021

Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале

Похитителю не удалось сломить психику 12-летней девочки из Бийска на Алтае, она держится достойно, рассказал РИА Новости местный житель Роман Новиков, который... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:37

2021-08-03T12:37

2021-08-03T12:40

происшествия

алтайский край

бийск

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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Похитителю не удалось сломить психику 12-летней девочки из Бийска на Алтае, она держится достойно, рассказал РИА Новости местный житель Роман Новиков, который искал ребенка и общался с ней после освобождения из подвала."Аня держится достойно. Похитителю не удалось сломить ее психику. И, слава богу, маньяк не успел ничего с ней сделать. Когда я увидел Аню, я протянул ей руку. Хотел проверить, боится ли она людей. Она смело пожала мне руку и даже улыбнулась", - рассказывает доброволец.Именно Новиков снял и опубликовал видео, где девочка благодарит всех, кто ее искал."Аню искали не менее 300 человек. Только машин было порядка 70. Люди очень хорошо откликнулись, их тронула эта история. Хотя некоторые писали: не ищите, ее все равно уже нет в живых. Но мы искали", - рассказывает доброволец.Люди искали девочку в полях, лесу, в населённых пунктах. Проверяли заброшенные дома, общались с местными жителями."Ищущие, суля по всему, были уже недалеко от дома похитителя. Он испугался и отпустил Аню. Наши знакомые во многих городах молились за неё. Слава Богу, что похититель не успел навредить девочке!" - рассказывает собеседник агентства.31 июня 12-летняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков. Его мотивы пока неясны, он объявлен в федеральный розыск.

https://ria.ru/20210727/ural-1743180897.html

https://ria.ru/20210713/rozygrysh-1741100218.html

алтайский край

бийск

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происшествия, алтайский край, бийск