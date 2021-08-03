https://ria.ru/20210803/devochka-1744139192.html
Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале - РИА Новости, 03.08.2021
Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
Похитителю не удалось сломить психику 12-летней девочки из Бийска на Алтае, она держится достойно, рассказал РИА Новости местный житель Роман Новиков, который... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:37
2021-08-03T12:37
2021-08-03T12:40
происшествия
алтайский край
бийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Похитителю не удалось сломить психику 12-летней девочки из Бийска на Алтае, она держится достойно, рассказал РИА Новости местный житель Роман Новиков, который искал ребенка и общался с ней после освобождения из подвала."Аня держится достойно. Похитителю не удалось сломить ее психику. И, слава богу, маньяк не успел ничего с ней сделать. Когда я увидел Аню, я протянул ей руку. Хотел проверить, боится ли она людей. Она смело пожала мне руку и даже улыбнулась", - рассказывает доброволец.Именно Новиков снял и опубликовал видео, где девочка благодарит всех, кто ее искал."Аню искали не менее 300 человек. Только машин было порядка 70. Люди очень хорошо откликнулись, их тронула эта история. Хотя некоторые писали: не ищите, ее все равно уже нет в живых. Но мы искали", - рассказывает доброволец.Люди искали девочку в полях, лесу, в населённых пунктах. Проверяли заброшенные дома, общались с местными жителями."Ищущие, суля по всему, были уже недалеко от дома похитителя. Он испугался и отпустил Аню. Наши знакомые во многих городах молились за неё. Слава Богу, что похититель не успел навредить девочке!" - рассказывает собеседник агентства.31 июня 12-летняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков. Его мотивы пока неясны, он объявлен в федеральный розыск.
https://ria.ru/20210727/ural-1743180897.html
https://ria.ru/20210713/rozygrysh-1741100218.html
алтайский край
бийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, бийск
12:37 03.08.2021 (обновлено: 12:40 03.08.2021)
Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
Доброволец Новиков: похитителю не удалось сломить психику девочки из Бийска
БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости.
Похитителю не удалось сломить психику 12-летней девочки из Бийска
на Алтае, она держится достойно, рассказал РИА Новости местный житель Роман Новиков, который искал ребенка и общался с ней после освобождения из подвала.
"Аня держится достойно. Похитителю не удалось сломить ее психику. И, слава богу, маньяк не успел ничего с ней сделать. Когда я увидел Аню, я протянул ей руку. Хотел проверить, боится ли она людей. Она смело пожала мне руку и даже улыбнулась", - рассказывает доброволец.
Именно Новиков снял и опубликовал видео, где девочка благодарит всех, кто ее искал.
"Аню искали не менее 300 человек. Только машин было порядка 70. Люди очень хорошо откликнулись, их тронула эта история. Хотя некоторые писали: не ищите, ее все равно уже нет в живых. Но мы искали", - рассказывает доброволец.
Люди искали девочку в полях, лесу, в населённых пунктах. Проверяли заброшенные дома, общались с местными жителями.
"Ищущие, суля по всему, были уже недалеко от дома похитителя. Он испугался и отпустил Аню. Наши знакомые во многих городах молились за неё. Слава Богу, что похититель не успел навредить девочке!" - рассказывает собеседник агентства.
31 июня 12-летняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.
Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.
В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков. Его мотивы пока неясны, он объявлен в федеральный розыск.