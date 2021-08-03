https://ria.ru/20210803/delo-1744193721.html

СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире

СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире - РИА Новости, 03.08.2021

СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире

Новое уголовное дело - об оставлении в опасности и истязании - завели после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:37

2021-08-03T16:37

2021-08-03T16:38

происшествия

ульяновск

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новое уголовное дело - об оставлении в опасности и истязании - завели после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее полиция возбудила уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".По статье 125 УК РФ об оставлении в опасности максимальная санкция - лишение свободы на год, по статье 117 - семь лет лишения свободы.Согласно данным следствия, мать оставила двоих малолетних детей дома без присмотра взрослых. По данным СК, квартира находится в состоянии, непригодном для проживания детей: отсутствуют мебель, холодильник, плита, в квартире антисанитарные условия, у детей нет одежды и обуви. Малолетние изъяты из семьи, старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, младший – в одно из медучреждений Ульяновска."Председатель СК России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в Ульяновской области, а также поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на наличие в них признаков халатности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html

ульяновск

ульяновская область

россия

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происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия