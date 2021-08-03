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СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире
СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире - РИА Новости, 03.08.2021
СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире
Новое уголовное дело - об оставлении в опасности и истязании - завели после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:37
2021-08-03T16:38
происшествия
ульяновск
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новое уголовное дело - об оставлении в опасности и истязании - завели после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее полиция возбудила уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".По статье 125 УК РФ об оставлении в опасности максимальная санкция - лишение свободы на год, по статье 117 - семь лет лишения свободы.Согласно данным следствия, мать оставила двоих малолетних детей дома без присмотра взрослых. По данным СК, квартира находится в состоянии, непригодном для проживания детей: отсутствуют мебель, холодильник, плита, в квартире антисанитарные условия, у детей нет одежды и обуви. Малолетние изъяты из семьи, старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, младший – в одно из медучреждений Ульяновска."Председатель СК России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в Ульяновской области, а также поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на наличие в них признаков халатности", - добавляется в сообщении.
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:37 03.08.2021 (обновлено: 16:38 03.08.2021)
 
СК завел еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире

СК завел еще одно уголовное дело после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новое уголовное дело - об оставлении в опасности и истязании - завели после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
"Возбуждено уголовное дело по сообщению об оставлении в опасности двух малолетних детей и их истязании матерью (ст. 125, пункты "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Кроме того, следователями принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), которое соединено в одно производство с основным уголовным делом", - говорится в сообщении.
По статье 125 УК РФ об оставлении в опасности максимальная санкция - лишение свободы на год, по статье 117 - семь лет лишения свободы.
Согласно данным следствия, мать оставила двоих малолетних детей дома без присмотра взрослых. По данным СК, квартира находится в состоянии, непригодном для проживания детей: отсутствуют мебель, холодильник, плита, в квартире антисанитарные условия, у детей нет одежды и обуви. Малолетние изъяты из семьи, старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, младший – в одно из медучреждений Ульяновска.
"Председатель СК России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в Ульяновской области, а также поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на наличие в них признаков халатности", - добавляется в сообщении.
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