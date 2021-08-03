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На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку
На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку - РИА Новости, 03.08.2021
На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку
Следователи завели уголовные дела на должностных лиц минприроды Бурятии и регоператора по обращению с отходами после жалобы жителей поселка Селенгинск на... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:26
2021-08-03T11:26
происшествия
селенгинский район
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела на должностных лиц минприроды Бурятии и регоператора по обращению с отходами после жалобы жителей поселка Селенгинск на огромную несанкционированную свалку, сообщается на сайте СК РФ.На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обращались жители различных регионов страны с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение и из поселка Селенгинск."Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников регионального оператора по обращению с отходами, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и экологии, администрации района и сельского поселения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По данным следствия, на земельном участке в "Клюквенной пади" Селенгинского района образована свалка, граничащая с лесом и не огороженная надлежащим образом, из-за чего прилегающая территория загрязнена разлетающимся от ветра мусором.Кроме того, с февраля текущего года региональным оператором заключен договор подряда по вывозу твердых коммунальных отходов на территории района с индивидуальным предпринимателем, который не заключил договор аренды этого мусорного полигона. Из-за чего, по данным СК, при попустительстве должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, он стал незаконно складировать мусор на грунтовой дороге за территорией свалки."Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что следователи запросили данные из региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны, согласно которым только с апреля 2021 года зафиксировано 28 возгораний мусора на данной несанкционированной свалке.Следователи устанавливают виновных из числа сотрудников профильного министерства, муниципалитетов и компании регионального оператора.
https://ria.ru/20210630/omsk-1739266860.html
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селенгинский район
республика бурятия
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происшествия, селенгинский район, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия, россия
11:26 03.08.2021
 
На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку

СК: уголовные дела завели на чиновников Минприроды Бурятии после жалоб Путину на свалку

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела на должностных лиц минприроды Бурятии и регоператора по обращению с отходами после жалобы жителей поселка Селенгинск на огромную несанкционированную свалку, сообщается на сайте СК РФ.
На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обращались жители различных регионов страны с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение и из поселка Селенгинск.
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"Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников регионального оператора по обращению с отходами, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и экологии, администрации района и сельского поселения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на земельном участке в "Клюквенной пади" Селенгинского района образована свалка, граничащая с лесом и не огороженная надлежащим образом, из-за чего прилегающая территория загрязнена разлетающимся от ветра мусором.
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Кроме того, с февраля текущего года региональным оператором заключен договор подряда по вывозу твердых коммунальных отходов на территории района с индивидуальным предпринимателем, который не заключил договор аренды этого мусорного полигона. Из-за чего, по данным СК, при попустительстве должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, он стал незаконно складировать мусор на грунтовой дороге за территорией свалки.
"Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что следователи запросили данные из региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны, согласно которым только с апреля 2021 года зафиксировано 28 возгораний мусора на данной несанкционированной свалке.
Следователи устанавливают виновных из числа сотрудников профильного министерства, муниципалитетов и компании регионального оператора.
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