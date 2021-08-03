https://ria.ru/20210803/delo-1744124023.html

На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку

На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку - РИА Новости, 03.08.2021

На чиновников Минприроды Бурятии завели дело после жалоб Путину на свалку

Следователи завели уголовные дела на должностных лиц минприроды Бурятии и регоператора по обращению с отходами после жалобы жителей поселка Селенгинск на... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:26

2021-08-03T11:26

2021-08-03T11:26

происшествия

селенгинский район

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела на должностных лиц минприроды Бурятии и регоператора по обращению с отходами после жалобы жителей поселка Селенгинск на огромную несанкционированную свалку, сообщается на сайте СК РФ.На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обращались жители различных регионов страны с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение и из поселка Селенгинск."Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников регионального оператора по обращению с отходами, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и экологии, администрации района и сельского поселения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По данным следствия, на земельном участке в "Клюквенной пади" Селенгинского района образована свалка, граничащая с лесом и не огороженная надлежащим образом, из-за чего прилегающая территория загрязнена разлетающимся от ветра мусором.Кроме того, с февраля текущего года региональным оператором заключен договор подряда по вывозу твердых коммунальных отходов на территории района с индивидуальным предпринимателем, который не заключил договор аренды этого мусорного полигона. Из-за чего, по данным СК, при попустительстве должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, он стал незаконно складировать мусор на грунтовой дороге за территорией свалки."Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что следователи запросили данные из региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны, согласно которым только с апреля 2021 года зафиксировано 28 возгораний мусора на данной несанкционированной свалке.Следователи устанавливают виновных из числа сотрудников профильного министерства, муниципалитетов и компании регионального оператора.

https://ria.ru/20210630/omsk-1739266860.html

https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739245346.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739250288.html

селенгинский район

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, селенгинский район, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия, россия