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Путин отметил востребованность отдыха в Карачаево-Черкесии
Путин отметил востребованность отдыха в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 03.08.2021
Путин отметил востребованность отдыха в Карачаево-Черкесии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Карачаево-Черкесии есть шикарные места отдыха, туда едут люди со всей страны – как к Черноморскому побережью, поэтому... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:06
2021-08-03T15:06
2021-08-03T15:06
туризм
владимир путин
рашид темрезов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Карачаево-Черкесии есть шикарные места отдыха, туда едут люди со всей страны – как к Черноморскому побережью, поэтому республиканские инфраструктурные проекты имеют общенациональное значение.Президент во вторник провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым."У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью", - сказал Путин.Глава республики отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 миллиона туристов – при том, что население составляет 500 тысяч человек."В три раза больше, чем жителей", - подчеркнул Путин.Темрезов обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его "мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства".
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владимир путин, рашид темрезов, новости - туризм, россия
Путин отметил востребованность отдыха в Карачаево-Черкесии
Президент России Путин: в Карачаево-Черкесии есть шикарные места отдыха, люди едут со всей страны
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что в Карачаево-Черкесии есть шикарные места отдыха, туда едут люди со всей страны – как к Черноморскому побережью, поэтому республиканские инфраструктурные проекты имеют общенациональное значение.
Президент во вторник провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым
.
"У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью", - сказал Путин.
Глава республики отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 миллиона туристов – при том, что население составляет 500 тысяч человек.
"В три раза больше, чем жителей", - подчеркнул Путин.
Темрезов обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его "мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства".