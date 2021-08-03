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На Украине задержали экс-судью Чауса в больнице

На Украине задержали экс-судью Чауса в больнице - РИА Новости, 03.08.2021

На Украине задержали экс-судью Чауса в больнице

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-судью Днепровского районного суда Николая Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T22:50

2021-08-03T22:50

2021-08-03T23:03

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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-судью Днепровского районного суда Николая Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба НАБУ в соцсети Facebook.Ранее издание "Страна.ua" проинформировало, что Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. В субботу в СБУ заявили, что знают о местонахождении Чауса - ему оказывали медпомощь. Сообщалось, что сотрудники СБУ находятся на связи с семьей задержанного."Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения", - говорится в сообщении.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.

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в мире, украина, винницкая область, служба безопасности украины