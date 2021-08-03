22:50 03.08.2021 (обновлено: 23:03 03.08.2021)
На Украине задержали экс-судью Чауса в больнице
Антикоррупционное бюро Украины задержало экс-судью Николая Чауса
КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-судью Днепровского районного суда Николая Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба НАБУ в соцсети Facebook.
Ранее издание "Страна.ua" проинформировало, что Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Также издание опубликовало фото Чауса и заявило, что получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. В субботу в СБУ заявили, что знают о местонахождении Чауса - ему оказывали медпомощь. Сообщалось, что сотрудники СБУ находятся на связи с семьей задержанного.
"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения", - говорится в сообщении.
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.