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Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде

Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде - РИА Новости, 03.08.2021

Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:50

2021-08-03T14:50

2021-08-03T16:33

олимпийские игры

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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов.Во вторник Евлоев в финале победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении 5-1. В полуфинале россиянин одолел поляка Тадеуша Михалика со счетом 7-1.Это 13-е золото для России на Играх в Токио. В греко-римской борьбе на счету Сергея Емелина и Сергея Семенова две бронзы в категориях до 60 килограммов и до 130 килограммов соответственно.За свою карьеру Евлоеву удалось завоевать два золота и одно серебро на чемпионатах мира, а также два первых места на Кубке мира.

https://rsport.ria.ru/20210802/olimpiada-1744061611.html

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2021

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олимпийские игры