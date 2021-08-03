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Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде
Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде - РИА Новости, 03.08.2021
Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:50
2021-08-03T16:33
олимпийские игры
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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов.Во вторник Евлоев в финале победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении 5-1. В полуфинале россиянин одолел поляка Тадеуша Михалика со счетом 7-1.Это 13-е золото для России на Играх в Токио. В греко-римской борьбе на счету Сергея Емелина и Сергея Семенова две бронзы в категориях до 60 килограммов и до 130 килограммов соответственно.За свою карьеру Евлоеву удалось завоевать два золота и одно серебро на чемпионатах мира, а также два первых места на Кубке мира.
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олимпийские игры
14:50 03.08.2021 (обновлено: 16:33 03.08.2021)
 
Борец Муса Евлоев принес России тринадцатое золото на Олимпиаде

Российский борец выиграл в финале в весовой категории до 97 килограммов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк Муса Евлоев, завоевавший золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII Олимпийских играх в Токио
 Муса Евлоев, завоевавший золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов.
Во вторник Евлоев в финале победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении 5-1. В полуфинале россиянин одолел поляка Тадеуша Михалика со счетом 7-1.
Это 13-е золото для России на Играх в Токио. В греко-римской борьбе на счету Сергея Емелина и Сергея Семенова две бронзы в категориях до 60 килограммов и до 130 килограммов соответственно.
За свою карьеру Евлоеву удалось завоевать два золота и одно серебро на чемпионатах мира, а также два первых места на Кубке мира.
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