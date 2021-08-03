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В Болгарии рассказали, когда отменят визовый сбор для детей
В Болгарии рассказали, когда отменят визовый сбор для детей - РИА Новости, 03.08.2021
В Болгарии рассказали, когда отменят визовый сбор для детей
Болгарские власти сказали, что визовый сбор для детей отменят уже этой осенью, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:53
2021-08-03T11:53
2021-08-03T11:53
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Болгарские власти сказали, что визовый сбор для детей отменят уже этой осенью, сообщает АТОР.На данный момент стоимость оформления визы для детей до 12 лет составляет 35 евро (до шести лет – бесплатно). С 1 октября 2021 сбор отменят. Помимо этого, будет также снижена сумма оплаты за заверение документов "апостиль".По мнению туроператоров, эти послабления будут актуальны уже в грядущем зимнем сезоне, когда семьи с детьми начнут планировать отпуска на горнолыжных курортах Болгарии.Напомним, сейчас получить болгарскую визу в Москве можно за четыре-пять дней, вместо десяти. Этих сроков рекомендуют придерживаться и в регионах.
https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744113396.html
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виза, дети, болгария, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы