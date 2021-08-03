https://ria.ru/20210803/bilayn-1744149427.html

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора - РИА Новости, 03.08.2021

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора

Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:27

2021-08-03T13:27

2021-08-03T13:30

технологии

калининград

санкт-петербург

билайн

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 13.05 мск зафиксировано 248 жалоб. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России.

калининград

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, калининград, санкт-петербург, билайн, россия