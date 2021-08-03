https://ria.ru/20210803/bilayn-1744149427.html
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора - РИА Новости, 03.08.2021
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора
Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:27
2021-08-03T13:27
2021-08-03T13:30
технологии
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билайн
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 13.05 мск зафиксировано 248 жалоб. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России.
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технологии, калининград, санкт-петербург, билайн, россия
13:27 03.08.2021 (обновлено: 13:30 03.08.2021)
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора
Downdetector: пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора