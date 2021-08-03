https://ria.ru/20210803/bikovich-1744203651.html

Бикович высказался о расставании с Волошиной

Бикович высказался о расставании с Волошиной - РИА Новости, 03.08.2021

Бикович высказался о расставании с Волошиной

Актер Милош Бикович опубликовал в Instagram пост, в котором высказался о расставании с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:27

2021-08-03T17:27

2021-08-03T17:27

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Милош Бикович опубликовал в Instagram пост, в котором высказался о расставании с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. Ранее девушка в деталях рассказала о разрыве со звездой комедии "Холоп", с которым встречалась около года. Она отметила, что ее экс возлюбленный постоянно думал о своей репутации, а с ней в какой-то момент "повел себя очень грубо". На это Милош ответил, что с уважением относился и относится к девушкам, с которыми его связывали отношения, даже когда кто-то из них говорил о нем неправду. Большинство пользователей поддержало позицию актера. В комментариях подписчики отметили, что Бикович — "мудрый человек". "Вы абсолютно правы. Любые отношения — это опыт. А вот путь выхода из них — это мудрость", "Личная жизнь должна быть личной. Даже после окончания отношений выносить ссоры из избы не нужно", — написали они.

https://ria.ru/20210716/zapashnyy-1741507149.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, знаменитости, шоу-бизнес, милош бикович