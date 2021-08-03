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Шоубиз
https://ria.ru/20210803/bikovich-1744203651.html
Бикович высказался о расставании с Волошиной
Бикович высказался о расставании с Волошиной - РИА Новости, 03.08.2021
Бикович высказался о расставании с Волошиной
Актер Милош Бикович опубликовал в Instagram пост, в котором высказался о расставании с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:27
2021-08-03T17:27
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Милош Бикович опубликовал в Instagram пост, в котором высказался о расставании с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. Ранее девушка в деталях рассказала о разрыве со звездой комедии "Холоп", с которым встречалась около года. Она отметила, что ее экс возлюбленный постоянно думал о своей репутации, а с ней в какой-то момент "повел себя очень грубо". На это Милош ответил, что с уважением относился и относится к девушкам, с которыми его связывали отношения, даже когда кто-то из них говорил о нем неправду. Большинство пользователей поддержало позицию актера. В комментариях подписчики отметили, что Бикович — "мудрый человек". "Вы абсолютно правы. Любые отношения — это опыт. А вот путь выхода из них — это мудрость", "Личная жизнь должна быть личной. Даже после окончания отношений выносить ссоры из избы не нужно", — написали они.
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звезды, знаменитости, шоу-бизнес, милош бикович
17:27 03.08.2021
 

Бикович высказался о расставании с Волошиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко "Холоп"
Актер Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко Холоп - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Милош Бикович опубликовал в Instagram пост, в котором высказался о расставании с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной.
Ранее девушка в деталях рассказала о разрыве со звездой комедии "Холоп", с которым встречалась около года. Она отметила, что ее экс возлюбленный постоянно думал о своей репутации, а с ней в какой-то момент "повел себя очень грубо".
На это Милош ответил, что с уважением относился и относится к девушкам, с которыми его связывали отношения, даже когда кто-то из них говорил о нем неправду.
"Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению — кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и "грязным бельем", кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и "интересной" для публики. Это вопрос личного выбора, но также и личного вкуса. Есть причина, по которой личная жизнь называется "личной жизнью", есть также причина, по которой бывшие партнеры являются именно бывшими партнерами", — написал Милош Бикович.
Большинство пользователей поддержало позицию актера. В комментариях подписчики отметили, что Бикович — "мудрый человек".
"Вы абсолютно правы. Любые отношения — это опыт. А вот путь выхода из них — это мудрость", "Личная жизнь должна быть личной. Даже после окончания отношений выносить ссоры из избы не нужно", — написали они.
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