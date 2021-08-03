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Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд - РИА Новости, 03.08.2021
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Цена бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов во... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:22
2021-08-03T16:22
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
спбмтсб
николай шульгинов
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов во вторник снова достигла своего рекордного значения, свидетельствуют данные торгов.Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла во вторник на 0,31% и достигла своего нового рекорда 57 602 рубля за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля. При этом цена бензина Аи-95 снизилась на 0,16% и составила 58 746 рублей за тонну. Абсолютный максимум стоимости этой марки достигал отметки в 60 029 рублей также 22 июля.Цена СУГ во вторник выросла сразу на 1,33%, до 43 399 рублей за тонну. Прошлый исторический рекорд был достигнут 28 июля. Дизельное топливо торгуется у своего максимального значения в 52 012 рублей, которое было зафиксировано 16 июня. По итогам торгов во вторник цена дизеля выросла на 0,21%, до 51 478 рублей за тонну.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже. Через неделю министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры эмбарго. Запрет, как уточнял Шульгинов, может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12%. Готовится соответствующий приказ.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров.
https://ria.ru/20210730/benzin-1743569728.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), спбмтсб, николай шульгинов, цены на нефть, россия
16:22 03.08.2021
 
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже достигла рекордного значения в 57 602 рубля за тонну

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаправщик на одной из автозаправочных станций
Заправщик на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов во вторник снова достигла своего рекордного значения, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла во вторник на 0,31% и достигла своего нового рекорда 57 602 рубля за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля. При этом цена бензина Аи-95 снизилась на 0,16% и составила 58 746 рублей за тонну. Абсолютный максимум стоимости этой марки достигал отметки в 60 029 рублей также 22 июля.
Цены на бензин на автозаправке Нефтьмагистраль в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
30 июля, 10:33
В Минфине оценили последствия возможного запрета на экспорт бензина
Цена СУГ во вторник выросла сразу на 1,33%, до 43 399 рублей за тонну. Прошлый исторический рекорд был достигнут 28 июля. Дизельное топливо торгуется у своего максимального значения в 52 012 рублей, которое было зафиксировано 16 июня. По итогам торгов во вторник цена дизеля выросла на 0,21%, до 51 478 рублей за тонну.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже. Через неделю министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры эмбарго. Запрет, как уточнял Шульгинов, может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12%. Готовится соответствующий приказ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров.
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 08:00
Такого еще не было. Что происходит с ценами на АИ-92 и АИ-95
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)СПбМТСБНиколай ШульгиновЦены на нефтьРоссия
 
 
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