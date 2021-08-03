https://ria.ru/20210803/benzin-1744190427.html

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд - РИА Новости, 03.08.2021

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Цена бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов во... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:22

2021-08-03T16:22

2021-08-03T16:22

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

спбмтсб

николай шульгинов

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов во вторник снова достигла своего рекордного значения, свидетельствуют данные торгов.Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла во вторник на 0,31% и достигла своего нового рекорда 57 602 рубля за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля. При этом цена бензина Аи-95 снизилась на 0,16% и составила 58 746 рублей за тонну. Абсолютный максимум стоимости этой марки достигал отметки в 60 029 рублей также 22 июля.Цена СУГ во вторник выросла сразу на 1,33%, до 43 399 рублей за тонну. Прошлый исторический рекорд был достигнут 28 июля. Дизельное топливо торгуется у своего максимального значения в 52 012 рублей, которое было зафиксировано 16 июня. По итогам торгов во вторник цена дизеля выросла на 0,21%, до 51 478 рублей за тонну.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже. Через неделю министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры эмбарго. Запрет, как уточнял Шульгинов, может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12%. Готовится соответствующий приказ.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров.

https://ria.ru/20210730/benzin-1743569728.html

https://ria.ru/20210726/tseny-1742611879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), спбмтсб, николай шульгинов, цены на нефть, россия