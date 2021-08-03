13:34 03.08.2021 (обновлено: 14:16 03.08.2021)
Шубенков, выступающий в беге на 110 метров с барьерами, снялся с Олимпиады
Российский легкоатлет снялся с соревнований
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСергей Шубенков (справа) в забеге на 110 метров с барьерами среди мужчин на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянин Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, сообщила РИА Новости пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.
"На разминке был щелчок в районе ахилла на левой ноге, резкая боль. Он в медчасти на стадионе", — сказала она.
"На разминке был щелчок в районе ахилла на левой ноге, резкая боль. Он в медчасти на стадионе", — сказала она.
Это подтвердил тренер барьериста Сергей Клевцов.
"Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьезна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, все было в порядке, когда это произошло", — сказал он.
Шубенков — победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами.
ВФЛА временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации из-за многочисленных допинговых нарушений, поэтому на Играх-2020 выступают только десять российских легкоатлетов: помимо Шубенкова, это прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, десятиборец Илья Шкуренев, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов (оба — спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота). Ранее из-за травмы с соревнований снялась Клишина.