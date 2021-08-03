https://ria.ru/20210803/beg-1744150926.html

Шубенков, выступающий в беге на 110 метров с барьерами, снялся с Олимпиады

Шубенков, выступающий в беге на 110 метров с барьерами, снялся с Олимпиады - РИА Новости, 03.08.2021

Шубенков, выступающий в беге на 110 метров с барьерами, снялся с Олимпиады

Россиянин Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:34

2021-08-03T13:34

2021-08-03T14:16

олимпийские игры

спорт

сергей шубенков

легкая атлетика

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянин Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, сообщила РИА Новости пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко."На разминке был щелчок в районе ахилла на левой ноге, резкая боль. Он в медчасти на стадионе", — сказала она.Это подтвердил тренер барьериста Сергей Клевцов.Шубенков — победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами.ВФЛА временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации из-за многочисленных допинговых нарушений, поэтому на Играх-2020 выступают только десять российских легкоатлетов: помимо Шубенкова, это прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, десятиборец Илья Шкуренев, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов (оба — спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота). Ранее из-за травмы с соревнований снялась Клишина.

https://rsport.ria.ru/20210803/olimpiada-1741670758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, спорт, сергей шубенков, легкая атлетика