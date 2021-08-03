https://ria.ru/20210803/bednost-1744085605.html
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности в России
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности в России - РИА Новости, 03.08.2021
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности в России
Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России, и при этом они будут посильны для бюджета,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:05
2021-08-03T00:05
2021-08-03T00:05
общество
счетная палата рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.Он напомнил, что к бедным в России в прошлом году можно было отнести 12,1% населения, или более 17 миллионов человек, причем большая часть - это семьи с детьми."С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что, если у тебя есть вторая квартира или вторая машина ("имущественная обеспеченность"), ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения, мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое. Правительство на самом деле работает над этой историей", - уточнил он.Вместе с тем, он не стал раскрывать подробностей готовящихся в правительстве мер. "Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная", - заявил он.Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начали перечислять в России в понедельник, 2 августа. Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Эти выплаты носят разовый характер и охватывают всех школьников, не зависимо от обеспеченности семьи. Заявление на выплату можно подать на госуслугах до 1 ноября. Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.
https://ria.ru/20210720/bednost-1742114187.html
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общество, счетная палата рф, алексей кудрин, россия
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности в России
Глава Счетной палаты Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности в России
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России
, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин
в интервью РБК
.
Он напомнил, что к бедным в России в прошлом году можно было отнести 12,1% населения, или более 17 миллионов человек, причем большая часть - это семьи с детьми.
"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - заявил Кудрин.
"С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что, если у тебя есть вторая квартира или вторая машина ("имущественная обеспеченность"), ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения, мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое. Правительство на самом деле работает над этой историей", - уточнил он.
"Мы за постоянные меры по борьбе с бедностью. В 2020-м и 2021 годах были введены ряд мер: часть из них постоянные, часть — временные. Например, доплаты семьям со школьниками к новому учебному году — это разовая мера, но они, конечно, в такой степени не сработают", - заявил глава СП.
Вместе с тем, он не стал раскрывать подробностей готовящихся в правительстве мер. "Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная", - заявил он.
Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начали перечислять в России в понедельник, 2 августа. Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин
поручил начать выплаты досрочно, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Эти выплаты носят разовый характер и охватывают всех школьников, не зависимо от обеспеченности семьи. Заявление на выплату можно подать на госуслугах до 1 ноября. Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.