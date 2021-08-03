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Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку

Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку - РИА Новости, 04.08.2021

Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-03T23:51

2021-08-03T23:51

2021-08-04T00:01

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нью-йорк (город)

джо байден

билл де блазио

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.Он не ответил на вопрос, считает ли, что Куомо должен быть подвергнут импичменту, если добровольно не уйдет с поста. "Давайте делать шаг за шагом", - сказал Байден.Ранее с аналогичным призывом выступили мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.Как заявила ранее прокуратура штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.

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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, билл де блазио, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нэнси пелоси, вашингтон