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Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку - РИА Новости, 04.08.2021
Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T23:51
2021-08-03T23:51
2021-08-04T00:01
в мире
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нью-йорк (город)
джо байден
билл де блазио
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.Он не ответил на вопрос, считает ли, что Куомо должен быть подвергнут импичменту, если добровольно не уйдет с поста. "Давайте делать шаг за шагом", - сказал Байден.Ранее с аналогичным призывом выступили мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.Как заявила ранее прокуратура штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.
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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, билл де блазио, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нэнси пелоси, вашингтон
23:51 03.08.2021 (обновлено: 00:01 04.08.2021)
Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
Президент США Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку