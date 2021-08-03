https://ria.ru/20210803/bayden-1744255293.html
Байден назвал рост случаев COVID-19 в США трагедией
Байден назвал рост случаев COVID-19 в США трагедией - РИА Новости, 03.08.2021
Байден назвал рост случаев COVID-19 в США трагедией
Президент США Джо Байден назвал новую волну COVID "трагедией, которую можно было предотвратить". РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T23:36
2021-08-03T23:36
2021-08-03T23:43
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал новую волну COVID "трагедией, которую можно было предотвратить"."Эксперты говорят нам, что это трагедия, которую можно было предотвратить, и что ситуация станет хуже, прежде чем улучшится", - сказал Байден, выступая в Белом доме."У нас пандемия непривитых", - сказал Байден. Он напомнил, что привитые от коронавируса редко болеют им и почти никогда не попадают в больницу.Байден сказал, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10-20 раз больше случаев коронавируса. "Это как пожар среди тех, кто не вакцинировался", - сказал Байден.При этом, по его словам, уровень вакцинации вырос за последнюю неделю за 55%, а средний дневной показатель прививок самый высокий за месяц. "Это обнадеживающий знак", - сказал Байден.Число случаев коронавируса в США непрерывно растет уже около месяца, семидневный средний показатель превысил 85 тысяч случаев в день.
https://ria.ru/20210729/bayden-1743527919.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19
23:36 03.08.2021 (обновлено: 23:43 03.08.2021)
Байден назвал рост случаев COVID-19 в США трагедией
Президент США Байден: рост случаев COVID-19 трагедия, которую можно было предотвратить
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
назвал новую волну COVID "трагедией, которую можно было предотвратить".
"Эксперты говорят нам, что это трагедия, которую можно было предотвратить, и что ситуация станет хуже, прежде чем улучшится", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
"У нас пандемия непривитых", - сказал Байден. Он напомнил, что привитые от коронавируса редко болеют им и почти никогда не попадают в больницу.
Байден сказал, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10-20 раз больше случаев коронавируса. "Это как пожар среди тех, кто не вакцинировался", - сказал Байден.
При этом, по его словам, уровень вакцинации вырос за последнюю неделю за 55%, а средний дневной показатель прививок самый высокий за месяц. "Это обнадеживающий знак", - сказал Байден.
Число случаев коронавируса в США непрерывно растет уже около месяца, семидневный средний показатель превысил 85 тысяч случаев в день.