https://ria.ru/20210803/bayden-1744255293.html

Байден назвал рост случаев COVID-19 в США трагедией

Байден назвал рост случаев COVID-19 в США трагедией - РИА Новости, 03.08.2021

Байден назвал рост случаев COVID-19 в США трагедией

Президент США Джо Байден назвал новую волну COVID "трагедией, которую можно было предотвратить". РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T23:36

2021-08-03T23:36

2021-08-03T23:43

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал новую волну COVID "трагедией, которую можно было предотвратить"."Эксперты говорят нам, что это трагедия, которую можно было предотвратить, и что ситуация станет хуже, прежде чем улучшится", - сказал Байден, выступая в Белом доме."У нас пандемия непривитых", - сказал Байден. Он напомнил, что привитые от коронавируса редко болеют им и почти никогда не попадают в больницу.Байден сказал, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10-20 раз больше случаев коронавируса. "Это как пожар среди тех, кто не вакцинировался", - сказал Байден.При этом, по его словам, уровень вакцинации вырос за последнюю неделю за 55%, а средний дневной показатель прививок самый высокий за месяц. "Это обнадеживающий знак", - сказал Байден.Число случаев коронавируса в США непрерывно растет уже около месяца, семидневный средний показатель превысил 85 тысяч случаев в день.

https://ria.ru/20210729/bayden-1743527919.html

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в мире, сша, коронавирус covid-19