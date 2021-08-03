https://ria.ru/20210803/bastrykin-1744229523.html

Бастрыкин поставил на контроль дело об издевавшемся над волком депутате

Бастрыкин поставил на контроль дело об издевавшемся над волком депутате - РИА Новости, 03.08.2021

Бастрыкин поставил на контроль дело об издевавшемся над волком депутате

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела против курганского депутата и пяти его сообщников об... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:08

2021-08-03T19:08

2021-08-03T19:08

происшествия

александр бастрыкин

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

telegram (приложение)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730530685_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_160ce14c10b6daf86f40366ca5db68f2.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела против курганского депутата и пяти его сообщников об охоте, где был жестоко убит волк, сообщается на сайте СК РФ.В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать. СК начал проверку о возможном жестоком обращении с животными на охоте."Расследуется уголовное дело в отношении депутата Курганской областной думы и еще пятерых граждан, подозреваемых по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, шестеро указанных фигурантов 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков. Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах совершенного преступления и поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль", - говорится в сообщении.Добавляется, что Бастрыкин поручил главе курганского СУСК России доложить по обращению в СМИ государственного инспектора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Саночкина о незаконном, по его мнению, увольнении.

https://ria.ru/20210429/deputat-1730465568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия