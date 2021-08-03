Бастрыкин поставил на контроль дело об издевавшемся над волком депутате
Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль дело против издевавшегося над волком депутата
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела против курганского депутата и пяти его сообщников об охоте, где был жестоко убит волк, сообщается на сайте СК РФ.
В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать. СК начал проверку о возможном жестоком обращении с животными на охоте.
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"Расследуется уголовное дело в отношении депутата Курганской областной думы и еще пятерых граждан, подозреваемых по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, шестеро указанных фигурантов 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков. Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах совершенного преступления и поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Бастрыкин поручил главе курганского СУСК России доложить по обращению в СМИ государственного инспектора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Саночкина о незаконном, по его мнению, увольнении.