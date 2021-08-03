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Жителю Башкирии вынесли приговор за поджог дома после ссоры с девушкой
Жителю Башкирии вынесли приговор за поджог дома после ссоры с девушкой - РИА Новости, 03.08.2021
Жителю Башкирии вынесли приговор за поджог дома после ссоры с девушкой
Давлекановский районный суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который после ссоры с девушкой в отместку поджег дом, где спали ее РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:26
2021-08-03T11:26
происшествия
давлекановский район
республика башкортостан
россия
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УФА, 3 авг – РИА Новости. Давлекановский районный суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который после ссоры с девушкой в отместку поджег дом, где спали ее мать с двумя детьми, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, инцидент произошел в августе прошлого года в Давлекановском районе. Местный житель – 18-летний сельчанин поссорился с девушкой и решил ей отомстить. "Он проник во двор и, убедившись, что мать девушки вместе с 12-летним сыном и 7-летним внуком спят, поджег пристрой дома и скрылся с места преступления. Семья спаслась благодаря бдительности женщины, которая проснулась и потушила возгорание", - сообщает прокуратура Башкирии.В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "покушение на убийство" и "покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"."Давлекановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемый признал свою вину в совершении преступлений.
https://ria.ru/20210430/prigovor-1730703098.html
https://ria.ru/20201105/ubiystvo-1583193205.html
давлекановский район
республика башкортостан
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происшествия, давлекановский район, республика башкортостан, россия
11:26 03.08.2021
 
Жителю Башкирии вынесли приговор за поджог дома после ссоры с девушкой

Житель Башкирии, поджегший дом со спящими детьми и женщиной, получил пять лет колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 3 авг – РИА Новости. Давлекановский районный суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который после ссоры с девушкой в отместку поджег дом, где спали ее мать с двумя детьми, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел в августе прошлого года в Давлекановском районе. Местный житель – 18-летний сельчанин поссорился с девушкой и решил ей отомстить. "Он проник во двор и, убедившись, что мать девушки вместе с 12-летним сыном и 7-летним внуком спят, поджег пристрой дома и скрылся с места преступления. Семья спаслась благодаря бдительности женщины, которая проснулась и потушила возгорание", - сообщает прокуратура Башкирии.
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В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "покушение на убийство" и "покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
"Давлекановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину в совершении преступлений.
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ПроисшествияДавлекановский районРеспублика БашкортостанРоссия
 
 
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