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В Испании задержали 79-летнюю женщину, возглавлявшую банду наркоторговцев
В Испании задержали 79-летнюю женщину, возглавлявшую банду наркоторговцев - РИА Новости, 03.08.2021
В Испании задержали 79-летнюю женщину, возглавлявшую банду наркоторговцев
Правоохранительные органы Испании и Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была задержана 79-летняя женщина, возглавлявшая группировку по... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:40
2021-08-03T14:45
в мире
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португалия
латинская америка
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МАДРИД, 3 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании и Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была задержана 79-летняя женщина, возглавлявшая группировку по распространению наркотиков, сообщила испанская Национальная полиция.Задержаны также мужчины 26 и 60 лет, все трое испанцы по национальности, группировка занимались перевозкой кокаина из Латинской Америки в контейнерах с легальным грузом.Подозреваемые искали возможность финансирования своей деятельности, нанимали других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков конечным потребителям, говорится в сообщении полиции.Свою деятельность они осуществляли под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал, где и были задержаны. При обыске был обнаружен контейнер, прибывший из Доминиканской Республики, где был спрятан кокаин. Всего изъято 15 кг наркотиков.
https://ria.ru/20210728/kokain-1743300479.html
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в мире, испания, португалия, латинская америка
14:40 03.08.2021 (обновлено: 14:45 03.08.2021)
 
В Испании задержали 79-летнюю женщину, возглавлявшую банду наркоторговцев

Полиция задержала 79-летнюю испанку-главу группировки распространителей наркотиков

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 3 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании и Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была задержана 79-летняя женщина, возглавлявшая группировку по распространению наркотиков, сообщила испанская Национальная полиция.
Задержаны также мужчины 26 и 60 лет, все трое испанцы по национальности, группировка занимались перевозкой кокаина из Латинской Америки в контейнерах с легальным грузом.
Сотрудники прокуратуры и полиции Эквадора во время изъятия двух с половиной тонн кокаина в провинции Манаби. 29 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Подозреваемые искали возможность финансирования своей деятельности, нанимали других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков конечным потребителям, говорится в сообщении полиции.
Свою деятельность они осуществляли под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал, где и были задержаны. При обыске был обнаружен контейнер, прибывший из Доминиканской Республики, где был спрятан кокаин. Всего изъято 15 кг наркотиков.
 
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