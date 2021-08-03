https://ria.ru/20210803/banda-1744164604.html

В Испании задержали 79-летнюю женщину, возглавлявшую банду наркоторговцев

В Испании задержали 79-летнюю женщину, возглавлявшую банду наркоторговцев - РИА Новости, 03.08.2021

В Испании задержали 79-летнюю женщину, возглавлявшую банду наркоторговцев

Правоохранительные органы Испании и Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была задержана 79-летняя женщина, возглавлявшая группировку по... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:40

2021-08-03T14:40

2021-08-03T14:45

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португалия

латинская америка

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МАДРИД, 3 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании и Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была задержана 79-летняя женщина, возглавлявшая группировку по распространению наркотиков, сообщила испанская Национальная полиция.Задержаны также мужчины 26 и 60 лет, все трое испанцы по национальности, группировка занимались перевозкой кокаина из Латинской Америки в контейнерах с легальным грузом.Подозреваемые искали возможность финансирования своей деятельности, нанимали других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков конечным потребителям, говорится в сообщении полиции.Свою деятельность они осуществляли под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал, где и были задержаны. При обыске был обнаружен контейнер, прибывший из Доминиканской Республики, где был спрятан кокаин. Всего изъято 15 кг наркотиков.

https://ria.ru/20210728/kokain-1743300479.html

испания

португалия

латинская америка

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в мире, испания, португалия, латинская америка