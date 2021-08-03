Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/avtomobil-1744204071.html
В ЛНР заявили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными
В ЛНР заявили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными - РИА Новости, 03.08.2021
В ЛНР заявили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными
Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:18
2021-08-03T17:18
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731426819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_955ec9ae02e5c1a0565232e19c58c8e9.jpg
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр МазейкинРанее Народная милиция ЛНР заявляла об использовании украинскими силовиками противотанковых мин для минирования дорог вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения."Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль "ЗаЗ Сенс" совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения", - сказал Мазейкин на брифинге.Он подчеркнул, что беспорядочное минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как украинских военнослужащих, так и местных жителей.
https://ria.ru/20210801/reb-1743858102.html
https://ria.ru/20210801/donbass-1743853793.html
киев
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731426819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d061c2a2e193e007bc707470badccc98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:18 03.08.2021
 
В ЛНР заявили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными

Представитель Народной милиции ЛНР Мазейкин: автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Луганской области
Ситуация на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла об использовании украинскими силовиками противотанковых мин для минирования дорог вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения.
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 13:12
В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе
"Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль "ЗаЗ Сенс" совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения", - сказал Мазейкин на брифинге.
Он подчеркнул, что беспорядочное минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как украинских военнослужащих, так и местных жителей.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 12:26
В ЛНР в июле из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб военнослужащий
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
02:27WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США
Лента новостейМолния