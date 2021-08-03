https://ria.ru/20210803/avtomobil-1744204071.html

В ЛНР заявили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными

В ЛНР заявили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными - РИА Новости, 03.08.2021

В ЛНР заявили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными

Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:18

2021-08-03T17:18

2021-08-03T17:18

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр МазейкинРанее Народная милиция ЛНР заявляла об использовании украинскими силовиками противотанковых мин для минирования дорог вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения."Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль "ЗаЗ Сенс" совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения", - сказал Мазейкин на брифинге.Он подчеркнул, что беспорядочное минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как украинских военнослужащих, так и местных жителей.

https://ria.ru/20210801/reb-1743858102.html

https://ria.ru/20210801/donbass-1743853793.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр