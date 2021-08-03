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Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну
Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну - РИА Новости, 03.08.2021
Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну
Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:53
2021-08-03T10:53
2021-08-03T10:53
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саудовская аравия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
вакцинация
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине, сообщает АТОР.Россиян, правда, это послабление пока не касается: в стране не признан "Спутник V". В Саудовскую Аравию пустят путешественников, привитых одной из одобренных вакцин: Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.Кроме того, разрешен въезд туристам, сделавшим прививку Sinopharm или Sinovac. Однако им придется получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, одобренных в Королевстве. Всем путешественникам также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за 72 часа до вылета.Уточняется, что срок прибывания в Саудрской Аравии по туристической визе (действительна в течение года) не должен превышать 90 дней. Консульский сбор за оформление документа составляет около 120 долларов.
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саудовская аравия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, вакцинация, туристы, вакцина "спутник v"
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине, сообщает
АТОР.
Россиян, правда, это послабление пока не касается: в стране не признан "Спутник V". В Саудовскую Аравию пустят путешественников, привитых одной из одобренных вакцин: Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.
Кроме того, разрешен въезд туристам, сделавшим прививку Sinopharm или Sinovac. Однако им придется получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, одобренных в Королевстве. Всем путешественникам также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за 72 часа до вылета.
Уточняется, что срок прибывания в Саудрской Аравии по туристической визе (действительна в течение года) не должен превышать 90 дней. Консульский сбор за оформление документа составляет около 120 долларов.