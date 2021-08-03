Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210803/araviya-1744113824.html
Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну
Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну - РИА Новости, 03.08.2021
Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну
Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:53
2021-08-03T10:53
туризм
саудовская аравия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
вакцинация
туристы
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/82/1556428254_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_97340d4be2845ff6a7d3f6d8ec1fa1a3.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине, сообщает АТОР.Россиян, правда, это послабление пока не касается: в стране не признан "Спутник V". В Саудовскую Аравию пустят путешественников, привитых одной из одобренных вакцин: Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.Кроме того, разрешен въезд туристам, сделавшим прививку Sinopharm или Sinovac. Однако им придется получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, одобренных в Королевстве. Всем путешественникам также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за 72 часа до вылета.Уточняется, что срок прибывания в Саудрской Аравии по туристической визе (действительна в течение года) не должен превышать 90 дней. Консульский сбор за оформление документа составляет около 120 долларов.
https://ria.ru/20210803/dombay-1743942756.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155642/82/1556428254_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fd820315e78cb49a2a6c130241ed8a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саудовская аравия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, вакцинация, туристы, вакцина "спутник v"
10:53 03.08.2021
 

Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской АравииГорный пейзаж в Саудовской Аравии
Горный пейзаж в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине, сообщает АТОР.
Россиян, правда, это послабление пока не касается: в стране не признан "Спутник V". В Саудовскую Аравию пустят путешественников, привитых одной из одобренных вакцин: Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.
Кроме того, разрешен въезд туристам, сделавшим прививку Sinopharm или Sinovac. Однако им придется получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, одобренных в Королевстве. Всем путешественникам также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за 72 часа до вылета.
Уточняется, что срок прибывания в Саудрской Аравии по туристической визе (действительна в течение года) не должен превышать 90 дней. Консульский сбор за оформление документа составляет около 120 долларов.
Всесезонный горный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 08:00Туризм
Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом
 
ТуризмСаудовская АравияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Коронавирус COVID-19ВакцинациятуристыВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
02:27WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США
Лента новостейМолния