https://ria.ru/20210803/apple-1744133177.html
Apple полностью откажется от сторонних процессоров в компьютерах Mac
Apple полностью откажется от сторонних процессоров в компьютерах Mac - РИА Новости, 03.08.2021
Apple полностью откажется от сторонних процессоров в компьютерах Mac
Компания Apple переведет всю линейку компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры до конца следующего года. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:09
2021-08-03T12:09
2021-08-03T12:09
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macbook
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Компания Apple переведет всю линейку компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры до конца следующего года. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.Последним компьютером, который будет переведен на Apple Silicon, станет рабочая станция Mac Pro. Высокопроизводительный ПК получит неанонсированные 20- и 40-ядерные ARM-чипы.До конца 2021 года, как считает источник издания, Apple представит процессор M1X. Новый чип будет отличаться от оригинального M1 более высокой производительностью, чипсет получит и расширенный объем оперативной памяти.В 2022 году наряду с полным переходом компьютеров Apple на собственные процессоры, компания может вернуть поддержку магнитного коннектора MagSafe.
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технологии, гаджеты, apple, macbook
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Компания Apple
переведет всю линейку компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры до конца следующего года. Об этом сообщает
Appleinsider со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.
Последним компьютером, который будет переведен на Apple Silicon, станет рабочая станция Mac Pro. Высокопроизводительный ПК получит неанонсированные 20- и 40-ядерные ARM-чипы.
До конца 2021 года, как считает источник издания, Apple представит процессор M1X. Новый чип будет отличаться от оригинального M1 более высокой производительностью, чипсет получит и расширенный объем оперативной памяти.
В 2022 году наряду с полным переходом компьютеров Apple на собственные процессоры, компания может вернуть поддержку магнитного коннектора MagSafe.