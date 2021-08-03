Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210803/apple-1744133177.html
Apple полностью откажется от сторонних процессоров в компьютерах Mac
Apple полностью откажется от сторонних процессоров в компьютерах Mac - РИА Новости, 03.08.2021
Apple полностью откажется от сторонних процессоров в компьютерах Mac
Компания Apple переведет всю линейку компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры до конца следующего года. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:09
2021-08-03T12:09
наука
технологии
гаджеты
apple
macbook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590112472_0:38:1694:991_1920x0_80_0_0_1a73f28d604d2843701f781cedfd4449.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Компания Apple переведет всю линейку компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры до конца следующего года. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.Последним компьютером, который будет переведен на Apple Silicon, станет рабочая станция Mac Pro. Высокопроизводительный ПК получит неанонсированные 20- и 40-ядерные ARM-чипы.До конца 2021 года, как считает источник издания, Apple представит процессор M1X. Новый чип будет отличаться от оригинального M1 более высокой производительностью, чипсет получит и расширенный объем оперативной памяти.В 2022 году наряду с полным переходом компьютеров Apple на собственные процессоры, компания может вернуть поддержку магнитного коннектора MagSafe.
https://ria.ru/20210727/mask-1743134882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590112472_98:0:1597:1124_1920x0_80_0_0_b608a293d7b943091fa846b18601a9f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, гаджеты, apple, macbook
12:09 03.08.2021
 

Apple полностью откажется от сторонних процессоров в компьютерах Mac

© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Richard Vogel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Компания Apple переведет всю линейку компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры до конца следующего года. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.
Последним компьютером, который будет переведен на Apple Silicon, станет рабочая станция Mac Pro. Высокопроизводительный ПК получит неанонсированные 20- и 40-ядерные ARM-чипы.
До конца 2021 года, как считает источник издания, Apple представит процессор M1X. Новый чип будет отличаться от оригинального M1 более высокой производительностью, чипсет получит и расширенный объем оперативной памяти.
В 2022 году наряду с полным переходом компьютеров Apple на собственные процессоры, компания может вернуть поддержку магнитного коннектора MagSafe.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:54Наука
Илон Маск раскритиковал компанию Apple
 
НаукаТехнологииГаджетыAppleMacBook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
02:27WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США
Лента новостейМолния