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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210803/alisaarshavina-1744145723.html
"Осталось чуть-чуть": Алиса Аршавина рассказала о предстоящей операции
"Осталось чуть-чуть": Алиса Аршавина рассказала о предстоящей операции - РИА Новости, 03.08.2021
"Осталось чуть-чуть": Алиса Аршавина рассказала о предстоящей операции
Алиса Аршавина, журналистка и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, в беседе с подписчиками в Instagram рассказала, как обстоят дела с ее предстоящей... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:38
2021-08-03T14:38
шоубиз
алиса аршавина
шоу-бизнес
москва
андрей аршавин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Алиса Аршавина, журналистка и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, в беседе с подписчиками в Instagram рассказала, как обстоят дела с ее предстоящей операцией. В середине июля Алиса, которая долгое время борется с серьезным заболеванием (врачи поставили ей диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. — Прим. Ред.) призналась, что у нее нет денег на лечение. "Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас (возможности — Прим. Ред.) нет", — рассказала она. Сейчас же, судя по словам бывшей жены футболиста, нужную сумму удалось найти. На вопрос подписчицы о здоровье Аршавиной, она ответила, что операция будет. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.
https://rsport.ria.ru/20210717/arshavin-1741639862.html
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алиса аршавина, шоу-бизнес, москва, андрей аршавин
14:38 03.08.2021
 

"Осталось чуть-чуть": Алиса Аршавина рассказала о предстоящей операции

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАлиса Аршавина
Алиса Аршавина - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Алиса Аршавина, журналистка и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, в беседе с подписчиками в Instagram рассказала, как обстоят дела с ее предстоящей операцией.
В середине июля Алиса, которая долгое время борется с серьезным заболеванием (врачи поставили ей диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. — Прим. Ред.) призналась, что у нее нет денег на лечение.
"Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас (возможности — Прим. Ред.) нет", — рассказала она.
© Фото : arshavina_alisia_7Скрин со страницы в Instagram Алисы Аршавиной
Скрин со страницы в Instagram Алисы Аршавиной - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : arshavina_alisia_7
Скрин со страницы в Instagram Алисы Аршавиной
Сейчас же, судя по словам бывшей жены футболиста, нужную сумму удалось найти. На вопрос подписчицы о здоровье Аршавиной, она ответила, что операция будет.
"Спасибо, держусь. Осталось чуть-чуть до операции", — поделилась новостью Алиса Аршавина.
Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.
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