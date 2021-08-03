https://ria.ru/20210803/alisaarshavina-1744145723.html

"Осталось чуть-чуть": Алиса Аршавина рассказала о предстоящей операции

"Осталось чуть-чуть": Алиса Аршавина рассказала о предстоящей операции - РИА Новости, 03.08.2021

"Осталось чуть-чуть": Алиса Аршавина рассказала о предстоящей операции

Алиса Аршавина, журналистка и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, в беседе с подписчиками в Instagram рассказала, как обстоят дела с ее предстоящей... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:38

2021-08-03T14:38

2021-08-03T14:38

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алиса аршавина

шоу-бизнес

москва

андрей аршавин

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Алиса Аршавина, журналистка и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, в беседе с подписчиками в Instagram рассказала, как обстоят дела с ее предстоящей операцией. В середине июля Алиса, которая долгое время борется с серьезным заболеванием (врачи поставили ей диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. — Прим. Ред.) призналась, что у нее нет денег на лечение. "Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас (возможности — Прим. Ред.) нет", — рассказала она. Сейчас же, судя по словам бывшей жены футболиста, нужную сумму удалось найти. На вопрос подписчицы о здоровье Аршавиной, она ответила, что операция будет. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. В этом браке в 2017 году родилась дочь Есения. Журналистка также воспитывает сына и дочь от первого мужа — предпринимателя Алексея Казьмина.

https://rsport.ria.ru/20210717/arshavin-1741639862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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