https://ria.ru/20210803/akvapark-1744197720.html
Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста
Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста - РИА Новости, 03.08.2021
Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста
Директор аквапарка "ХХI век" под Волгоградом Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение не пропустить в аквапарк... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:53
2021-08-03T16:53
2021-08-03T16:53
происшествия
волжский
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Директор аквапарка "ХХI век" под Волгоградом Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение не пропустить в аквапарк ребенка-аутиста из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих.Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, в понедельник ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. Прокуратура Волгоградской области начала проверку по этому факту, уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева говорила, что не было оснований отказать в посещении аквапарка семье с ребенком-аутистом.Он пояснил, что у ребенка были неконтролируемые движения, которыми "он мог сбить любого ребенка, а там везде плитка, все могло закончиться плачевно".По его словам, он просил управляющего, разговаривавшего с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер, в котором они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а остальным отдыхать в аквапарке. "Управлявший растерялся от того, что его начали снимать, и не предложил (номер)", - отметил собеседник агентства.Газарян намерен предложить семье бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка "в качестве компенсации за недопонимание".Оснований для отказа в посещении аквапарка в городе Волжском Волгоградской области семье с ребенком-аутистом не было, считает уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.Прокуратура Волгоградской области также начала проверку по данному факту. Ведомство намерено установить, насколько законно семью не пустили в аквапарк.
https://ria.ru/20210803/autizm-1744120731.html
https://ria.ru/20210712/otravlenie-1740919784.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, аквапарк, россия
Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста
Директор аквапарка "ХХI век" в Волжском: принял решение не пускать ребенка-аутиста ради безопасности
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Директор аквапарка "ХХI век" под Волгоградом Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение не пропустить в аквапарк ребенка-аутиста из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих.
Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, в понедельник ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. Прокуратура Волгоградской области
начала проверку по этому факту, уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева говорила, что не было оснований отказать в посещении аквапарка семье с ребенком-аутистом.
"Я не пустил. Считаю, что сделал правильно…, исходя из безопасности этого же ребенка и окружающих детей, которых он мог потенциально повредить", - сказал Газарян.
Он пояснил, что у ребенка были неконтролируемые движения, которыми "он мог сбить любого ребенка, а там везде плитка, все могло закончиться плачевно".
По его словам, он просил управляющего, разговаривавшего с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер, в котором они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а остальным отдыхать в аквапарке. "Управлявший растерялся от того, что его начали снимать, и не предложил (номер)", - отметил собеседник агентства.
Газарян намерен предложить семье бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка "в качестве компенсации за недопонимание".
Оснований для отказа в посещении аквапарка в городе Волжском Волгоградской области семье с ребенком-аутистом не было, считает уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.
"Семья самостоятельно оценивает возможности, реакцию ребенка. Он под надзором родителей. Я полагаю, что оснований для отказа им в посещении аквапарка не было. Правоохранительные органы в любом случае дадут оценку этой истории", - сказала Болдырева РИА Новости. Она добавила, что в ближайшее время также запросит Роспотребнадзор относительно правил посещения данного аквапарка.
Прокуратура Волгоградской области также начала проверку по данному факту. Ведомство намерено установить, насколько законно семью не пустили в аквапарк.