https://ria.ru/20210803/akvapark-1744197720.html

Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста

Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста - РИА Новости, 03.08.2021

Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста

Директор аквапарка "ХХI век" под Волгоградом Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение не пропустить в аквапарк... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:53

2021-08-03T16:53

2021-08-03T16:53

происшествия

волжский

волгоградская область

аквапарк

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Директор аквапарка "ХХI век" под Волгоградом Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение не пропустить в аквапарк ребенка-аутиста из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих.Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, в понедельник ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. Прокуратура Волгоградской области начала проверку по этому факту, уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева говорила, что не было оснований отказать в посещении аквапарка семье с ребенком-аутистом.Он пояснил, что у ребенка были неконтролируемые движения, которыми "он мог сбить любого ребенка, а там везде плитка, все могло закончиться плачевно".По его словам, он просил управляющего, разговаривавшего с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер, в котором они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а остальным отдыхать в аквапарке. "Управлявший растерялся от того, что его начали снимать, и не предложил (номер)", - отметил собеседник агентства.Газарян намерен предложить семье бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка "в качестве компенсации за недопонимание".Оснований для отказа в посещении аквапарка в городе Волжском Волгоградской области семье с ребенком-аутистом не было, считает уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.Прокуратура Волгоградской области также начала проверку по данному факту. Ведомство намерено установить, насколько законно семью не пустили в аквапарк.

https://ria.ru/20210803/autizm-1744120731.html

https://ria.ru/20210712/otravlenie-1740919784.html

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волгоградская область

россия

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происшествия, волжский, волгоградская область, аквапарк, россия