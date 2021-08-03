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ФБК* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

ФБК* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 03.08.2021

ФБК* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей "Фонд борьбы с коррупцией" * из-за отсутствия маркировки "иностранный агент", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:16

2021-08-03T15:16

2021-08-03T15:16

москва

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей "Фонд борьбы с коррупцией" * из-за отсутствия маркировки "иностранный агент", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением от 26 июля 2021 года "Фонд борьбы коррупцией" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Он не пояснил, где именно отсутствовала маркировка.ФБК был включен Минюстом в список иноагентов в октябре 2019 года.Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями ФБК и "Фонд защиты прав граждан", а также запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального". Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежит немедленному исполнению.По оценке прокуратуры, ФБК и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции РФ.Экстремистский статус делает работу ФБК в России невозможной, запрещена вся символика, а СМИ при упоминании этой организации должны подчеркивать, что она запрещена, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. В противном случае уголовная ответственность будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/sobol-1744148890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/shvetsiya-1743437030.html

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москва, фонд борьбы с коррупцией, россия