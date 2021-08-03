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В МИД объяснили, с чем связано обострение ситуации в Афганистане
В МИД объяснили, с чем связано обострение ситуации в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД объяснили, с чем связано обострение ситуации в Афганистане
Нынешняя сложная ситуация вокруг Афганистана является в том числе следствием экспериментов западных партнеров, заявила во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:56
2021-08-03T19:56
в мире
сша
талибан
афганистан
герат (провинция)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нынешняя сложная ситуация вокруг Афганистана является в том числе следствием экспериментов западных партнеров, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что талибы вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии США в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
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сша
афганистан
герат (провинция)
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, талибан, афганистан, герат (провинция), мария захарова, россия
19:56 03.08.2021
 
В МИД объяснили, с чем связано обострение ситуации в Афганистане

Официальный представитель МИД Захарова: ситуация вокруг Афганистана — результат экспериментов Запада

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нынешняя сложная ситуация вокруг Афганистана является в том числе следствием экспериментов западных партнеров, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуация очень непростая, очень сложная и является как раз результатом экспериментов наших западных партнеров, которые подменяли международное право, задвинув просто СБ ООН с его мандатом и резолюциями куда-то подальше и придумывая собственную модель неких правил, которую они пытались применить к Афганистану. Вот к чему мы пришли все", - сказала Захарова, выступая на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что талибы вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:00Специальный репортаж
"Молчи, чтобы жить". После ухода США Афганистан снова ждет кошмара войны
Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСШАТалибанАфганистанГерат (провинция)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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