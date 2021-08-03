https://ria.ru/20210803/afganistan-1744237408.html

В МИД объяснили, с чем связано обострение ситуации в Афганистане

В МИД объяснили, с чем связано обострение ситуации в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021

В МИД объяснили, с чем связано обострение ситуации в Афганистане

Нынешняя сложная ситуация вокруг Афганистана является в том числе следствием экспериментов западных партнеров, заявила во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:56

2021-08-03T19:56

2021-08-03T19:56

в мире

сша

талибан

афганистан

герат (провинция)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нынешняя сложная ситуация вокруг Афганистана является в том числе следствием экспериментов западных партнеров, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что талибы вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии США в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

сша

афганистан

герат (провинция)

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-03T19:56 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан, герат (провинция), мария захарова, россия