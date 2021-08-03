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МИД Литвы обвинил власти Белоруссии в кризисе с мигрантами
МИД Литвы обвинил власти Белоруссии в кризисе с мигрантами - РИА Новости, 03.08.2021
МИД Литвы обвинил власти Белоруссии в кризисе с мигрантами
Литва обладает доказательствами причастности властей Белоруссии к кризису с нелегальными мигрантами на границе, заявил во вторник замминистра иностранных дел... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:03
2021-08-03T20:33
в мире
литва
белоруссия
минск
александр лукашенко
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РИГА, 3 авг – РИА Новости. Литва обладает доказательствами причастности властей Белоруссии к кризису с нелегальными мигрантами на границе, заявил во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас."Самые первые симптомы были, когда белорусские пограничники перестали сотрудничать. Когда они перестали принимать мигрантов обратно. Потом появились прямые доказательства – как довозят до границы нелегалов, а когда их замечают - уезжают в лес. У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками", - сказал Адоменас в интервью радиостанции "Эхо Москвы".По его словам, граница с Белоруссией была недостаточно защищена. "Мы полагались на коллегиальную работу с Белоруссией. Это 30 лет работало. Потом (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко стал использовать людей, которые ищут лучшую жизнь. Защита границ недостаточная. Мы начали строить барьер, но это займет время", - сказал Адоменас.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволоке на всей протяженности границы с Белоруссией.
https://ria.ru/20210803/granitsa-1744235421.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, александр лукашенко
20:03 03.08.2021 (обновлено: 20:33 03.08.2021)
 
МИД Литвы обвинил власти Белоруссии в кризисе с мигрантами

Замглавы МИД Адоменас: Литва может доказать причастность властей Белоруссии к кризису с мигрантами

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовцы продают вещи мигрантам в лагере беженцев в селе Веребежай в Литве
Литовцы продают вещи мигрантам в лагере беженцев в селе Веребежай в Литве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
РИГА, 3 авг – РИА Новости. Литва обладает доказательствами причастности властей Белоруссии к кризису с нелегальными мигрантами на границе, заявил во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
"Самые первые симптомы были, когда белорусские пограничники перестали сотрудничать. Когда они перестали принимать мигрантов обратно. Потом появились прямые доказательства – как довозят до границы нелегалов, а когда их замечают - уезжают в лес. У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками", - сказал Адоменас в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
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По его словам, граница с Белоруссией была недостаточно защищена. "Мы полагались на коллегиальную работу с Белоруссией. Это 30 лет работало. Потом (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко стал использовать людей, которые ищут лучшую жизнь. Защита границ недостаточная. Мы начали строить барьер, но это займет время", - сказал Адоменас.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволоке на всей протяженности границы с Белоруссией.
 
В миреЛитваБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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