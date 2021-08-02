https://ria.ru/20210802/zasurskiy-1743941117.html

СЖР обсудит предложения по памятнику Засурскому в МГУ

СЖР обсудит предложения по памятнику Засурскому в МГУ - РИА Новости, 02.08.2021

СЖР обсудит предложения по памятнику Засурскому в МГУ

Союз журналистов России обсудит предложения по установке памятника Ясену Засурскому на балюстраде факультета журналистики МГУ, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:14

2021-08-02T10:14

2021-08-02T10:14

общество

союз журналистов россии

павел гусев

ясен засурский

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Союз журналистов России обсудит предложения по установке памятника Ясену Засурскому на балюстраде факультета журналистики МГУ, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (‪1965-2007‬) он являлся деканом факультета."Предложения от коллег уже поступают – в частности, уже есть идеи поставить памятник Ясену Николаевичу на балюстраде факультета - там, где когда-то стоял памятник Ленину. Председатель московского Союза журналистов и отделения Союза журналистов России в Москве Павел Гусев предложил весь факультет журналистики назвать именем Засурского. Мы обсудим эти предложения на секретариате Союза и отправим запросы в соответствующие инстанции", - рассказал Соловьёв.

https://ria.ru/20210801/zasyrskiy-1743886001.html

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общество, союз журналистов россии, павел гусев, ясен засурский, россия