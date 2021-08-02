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СЖР обсудит предложения по памятнику Засурскому в МГУ
СЖР обсудит предложения по памятнику Засурскому в МГУ - РИА Новости, 02.08.2021
СЖР обсудит предложения по памятнику Засурскому в МГУ
Союз журналистов России обсудит предложения по установке памятника Ясену Засурскому на балюстраде факультета журналистики МГУ, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:14
2021-08-02T10:14
общество
союз журналистов россии
павел гусев
ясен засурский
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Союз журналистов России обсудит предложения по установке памятника Ясену Засурскому на балюстраде факультета журналистики МГУ, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (‪1965-2007‬) он являлся деканом факультета."Предложения от коллег уже поступают – в частности, уже есть идеи поставить памятник Ясену Николаевичу на балюстраде факультета - там, где когда-то стоял памятник Ленину. Председатель московского Союза журналистов и отделения Союза журналистов России в Москве Павел Гусев предложил весь факультет журналистики назвать именем Засурского. Мы обсудим эти предложения на секретариате Союза и отправим запросы в соответствующие инстанции", - рассказал Соловьёв.
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общество, союз журналистов россии, павел гусев, ясен засурский, россия
10:14 02.08.2021
 
СЖР обсудит предложения по памятнику Засурскому в МГУ

СЖР обсудит предложения по памятнику Ясену Засурскому на балюстраде факультета журналистики МГУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦветы в память о президенте факультета журналистики МГУ Ясене Засурском, скончавшемся на 92-м году жизни, у здания факультета журналистики МГУ
Цветы в память о президенте факультета журналистики МГУ Ясене Засурском, скончавшемся на 92-м году жизни, у здания факультета журналистики МГУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Союз журналистов России обсудит предложения по установке памятника Ясену Засурскому на балюстраде факультета журналистики МГУ, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Президент журфака МГУ Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (‪1965-2007‬) он являлся деканом факультета.
"Предложения от коллег уже поступают – в частности, уже есть идеи поставить памятник Ясену Николаевичу на балюстраде факультета - там, где когда-то стоял памятник Ленину. Председатель московского Союза журналистов и отделения Союза журналистов России в Москве Павел Гусев предложил весь факультет журналистики назвать именем Засурского. Мы обсудим эти предложения на секретариате Союза и отправим запросы в соответствующие инстанции", - рассказал Соловьёв.
Профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 17:52
"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
 
ОбществоСоюз журналистов РоссииПавел ГусевЯсен ЗасурскийРоссия
 
 
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