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Онлайн-конференция о защите прав детей
Онлайн-конференция о защите прав детей - РИА Новости, 02.08.2021
Онлайн-конференция о защите прав детей
4 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Защита прав детей: сотрудничество России и Узбекистана".
2021-08-02T14:48
2021-08-02T14:48
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Задать вопросУчастники:- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;- заместитель уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека – уполномоченный по правам ребенка в Республике Узбекистан Алия ЮНУСОВА.В ходе мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:48 02.08.2021
 

Онлайн-конференция о защите прав детей

Читать ria.ru в
4 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Защита прав детей: сотрудничество России и Узбекистана".
Задать вопрос
Участники:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- заместитель уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека – уполномоченный по правам ребенка в Республике Узбекистан Алия ЮНУСОВА.

В ходе мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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