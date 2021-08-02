Онлайн-конференция о защите прав детей
4 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Защита прав детей: сотрудничество России и Узбекистана".
Участники:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- заместитель уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека – уполномоченный по правам ребенка в Республике Узбекистан Алия ЮНУСОВА.
В ходе мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- заместитель уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека – уполномоченный по правам ребенка в Республике Узбекистан Алия ЮНУСОВА.
В ходе мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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