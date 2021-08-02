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Онлайн-конференция о защите прав детей

Онлайн-конференция о защите прав детей - РИА Новости, 02.08.2021

Онлайн-конференция о защите прав детей

4 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Защита прав детей: сотрудничество России и Узбекистана".

2021-08-02T14:48

2021-08-02T14:48

2021-08-02T14:48

анонсы

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Задать вопросУчастники:- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;- заместитель уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека – уполномоченный по правам ребенка в Республике Узбекистан Алия ЮНУСОВА.В ходе мероприятия состоится подписание меморандума о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы